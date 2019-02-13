İzmir Büyükşehir Belediyesinden Zeybekci'nin açıklamalarına yanıt

AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekçi'nin, "İzmir'e kişi başına bütçe gelirlerinden İstanbul ve Ankara'ya oranla daha çok pay verildiğine" ilişkin açıklamasına İzmir Büyükşehir Belediyesinden yanıt geldi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Nihat Zeybekçi'nin, İzmir'e kişi başına bütçe gelirlerinden İstanbul ve Ankara'ya oranla daha çok pay verildiğine" ilişkin açıklamasına ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesinden bir açıklama yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine dayanarak, 2018 yılında merkezi bütçe gelirlerine 78,5 milyar TL katkı sağlayan İzmir'in, vergi ödemede "ilk 3 kent arasında" olmasına rağmen, merkezi hükümetten alınan kişi başı yatırım sıralamasında; ancak 19. sırada yer bulabildiğini açıklayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kamuoyuna şu bilgileri aktardı:

"Belediyelere verilen pay, yasal olarak o kentte toplanan vergilerden aktarılan bir paydır ve bu payın aktarılması lütuf değil zorunluluktur. İzmir vergi ödeme ahlakı, bilinci ve yüksek tahsilat oranı ile yıllardır ülkemizde örnek olmuş bir kenttir. Bu nedenle İzmirlilere özel olarak teşekkür edilmelidir; ancak İzmir'in hükümetten aldığı yatırımlara bakıldığında, bu oranın 30 büyükşehir içinde çok aşağılarda olduğu görülecektir. İzmir, genel bütçe gelirlerine yaptığı katkının ancak yüzde 2.6'sını yatırım olarak geri alabilmektedir. Merkezi hükümetin 2018 yılında İzmir'e yaptığı toplam yatırım tutarı 2 milyar TL, kişi başına yatırım harcaması ise 469 TL'dir. İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2018 yılında kentteki yatırım tutarı ise 2,4 milyar TL., kişi başına yatırım miktarı da 571 TL'dir. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi, kente merkezi hükümetten daha çok yatırım yapmıştır."

İzmir Büyükşehir Belediyesinin açıklaması şöyle devam etti:

"Kişi başına en çok yatırım harcaması yapılan ilk 10 büyükşehir belediyesine bakıldığında, İzmir'in kişi başına 469 liralık yatırım harcaması ile listenin ancak 19. sırasında yer alabildiği görülmektedir. Bu listenin ilk 10 sırasında Ankara (4 bin 75 TL), Trabzon (3 bin 895 TL), Erzurum (bin 916 TL), Samsun (bin 507 TL), Mersin (bin 244 TL), Kayseri (bin 145 TL) , Van (bin 73 TL), Antalya (953 TL), Mardin (933 TL) ve Konya (907 TL) yer almaktadır."