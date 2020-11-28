İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı bütçesi 9 milyar TL

9 milyar liralık bütçenin yüzde 42'si yatırımlara ayrıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyenin Konak'taki ana hizmet binasının 30 Ekim'deki depremde hasar gördüğünü belirterek, binanın yıkılacağını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin kasım ayı olağan meclis toplantısının son oturumu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer yönetiminde yapıldı. Meclis'te İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2021 Bütçe ve Performans Programı görüşüldü. Gelecek yıl yatırımlarını sürdürmeye kararlı olan büyükşehir, 2021 yılı bütçesini 9 milyar TL olarak belirledi. 9 milyar liralık bütçenin yaklaşık 3 milyar 780 milyon lirasını yatırımlara ayıran büyükşehir; raylı sistem, ulaşım, altyapı gibi alanlarda çalışmalarını aralıksız sürdürme kararı aldı.

“Otogar-Halkapınar metro hattı için bekleyişimiz sürüyor”

Meclis oturumunda bütçe üzerine söz alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, pandemiye rağmen hizmetlerin aksatılmadığını söyledi. Belediyenin yatırımlarını anlatan Özuslu, raylı sistem yatırımları hakkında şunları anlattı: “Narlıdere Metrosu biz göreve geldiğimizde yüzde 12 seviyesindeydi. Bugün yüzde 66 seviyesinde. 125 milyon Euro finansman kaynağı bularak bu projemizi yürütüyoruz. İnşallah 2022 yılında meclisteki arkadaşlarımızla birlikte Narlıdere Metrosu'na bineceğiz. Evka-3'e kadar şehrin altından gideceğiz. İZBAN'ın Bergama'ya uzatılmasını Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) hem kamulaştırma hem de hat yapım çalışmalarının tamamlayamamasından dolayı yürümedi. Hükümetin 2011 yılından beri yatırım programında olan ancak yeterli bütçe ayırmadığı için Otogar-Halkapınar metro hattı için de bekleyişimi z sürüyor. Biz Narlıdere Metrosu'nu kendi kaynaklarımızla yapıyoruz. Buca'yı da kendi kaynaklarımızla yapacağız. Ama hükümetin de şu Halkapınar Metrosu'nu yapmasını ben İzmirli ve meclis üyesi olarak bekliyorum.”

Oturumun sonunda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, devam eden ve biten yatırımlar konusunda bilgi verdi. 7 saat süren meclis toplantısının heyecan verici olduğunu ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Olağanüstü bir demokrasi şöleniydi. Birbirimizi duyduk, anlamaya çalıştık. İzmir'e yakışan bir durum. Çok renk, çok ses, çok nefes bu” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kredi derecelendirme notunun düştüğü eleştirilerine de yanıt veren Soyer, şunları söyledi: “İzmir Büyükşehir Belediyesinin notu Türkiye ile uyumlu olmak zorunda olduğu için düştü. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası azaldı. Bunlar bizi memnun eden şeyler değil. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan biz de nasibimizi alıyoruz. 2019 yılında 2 milyar lira borç ödemiş, 2 buçuk milyar borç almışız. Ne yapmışız? 140 milyon dolarlık yatırım yapmışız. 2 milyarlık borcun 1.3 milyarlık bölümü sadece Narlıdere metrosu ve iki feribot alımı için gitmiş. ‘Borçlar alınıyor, nereye harcanıyor' konusunda hiçbir tereddüt oluşturmayacak berrak rakamlar bunlar" dedi.

“10 bin hektarlık yeni gelişim konut alanı planladık”

Plan yapılmadığı yönünde eleştirilerin bulunduğunu anımsatan Başkan Soyer, “Bin hektar alanda kentsel yenileme planı tamamlandı. Yani 18-19 aydır Büyükşehir Belediyesi olarak, meclislerimize gelen konuların yüzde 80'i imar. 10 bin hektarlık yeni gelişim konut alanı planladık. Bunları birlikte yaptık" şeklinde konuştu. Gıda Çarşı otoparkı için 2021 yılının ilk yarısında ihaleye çıkarak burayı yapacaklarını belirten Soyer, konunun bizzat takipçisi olacağını açıkladı.

Gayrimenkul satışları

Meclis oturumunda şu ana kadar toplam 93 arsa, 205 konut, 338 adet de lojman satışı yapıldığı bilgisini veren Tunç Soyer, “Arsa ve konutların satış kararı geçmiş dönemde alınmış. Projeleri yaparken geçmişin devamcısı oluyoruz; ama geçmişin aldığı kararları uygulayıp satış yaparken har vurup harman savurmuş oluyoruz. 338 lojman satılmış, kararı oy birliğiyle aldık. Diğerlerinin geçmiş dönemde kararları alındı, biz satışını yaptık. Har vurup harman savurmadık” dedi.

İzmir'de deprem konusunda Büyükşehir Belediyesi olarak çalışma yaptıklarını da söyleyen Başkan Soyer, 30 Ekim depremini unutmayacak ve unutturmayacaklarını belirtti.

30 Ekim depreminde İzmir Büyükşehir Belediye binasının hasar gördüğünü anımsatan Başkan Tunç Soyer, binanın yıkılması yönündeki görüşünü paylaştı.