İzmir Büyükşehir Belediyesinin evde bakım hizmeti yüzleri güldürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi 96 kişilik ekibiyle yaşlı, hasta ve engellilere yardımcı oluyor. İzmir sınırları içerisinde yaşayıp hizmet almak için müracaat etmiş ya da bildirilmiş kişilerin kapısını çaldıklarını dile getiren Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Sertaç Dölek, "Yoksul, yoksun, kimsesiz, yatalak, hasta, kendi işlerini karşılayamayan gereksinim sahibi kişiler bizlere ulaşabilir" dedi.

Dölek, "Bizlere telefonla HİM üzerinden ulaşabilirsiniz. Bir sosyolog, sosyal hizmet uzmanı ve evde bakım personelimizden oluşan sosyal inceleme ekibimiz başvuru sahibini evinde ziyaret ederek gereksinimlerini belirliyor. Her gün 20 araçla kişisel bakım hizmeti veren 8 ekibimiz, ev temizliği hizmeti veren 6 ekibimiz, psikolojik destek hizmeti veren 2 psikoloğumuz, küçük onarım hizmeti veren 2 teknik elemanımız, fiziksel aktivite desteği veren fizyoterapistimiz belirlenen adreslere doğru yola çıkıyor" şeklinde konuştu.

2020'den beri 43 bin evde bakım hizmeti verildi

Sertaç Dölek, korona virüsü salgını sürecinde de ara vermeden hizmeti sürdürdüklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

“2020 yılında 14 bin olan evde bakım hizmetini 2021 yılında 19 bine çıkardık. 2022 yılının ilk 9 ayında ise 10 bin rakamına ulaştık. 2020 yılından bu yana 43 bin kez evde bakım hizmeti verdik. Beydağ'dan Karaburun'a şehrin hangi noktasında olursanız olun yardıma ihtiyaç olduğunuz her an yanınızdayız.”

Buca'nın Çamlıkule Mahallesi'nde ikamet eden 72 yaşındaki Hüseyin Yetişkin, “Büyükşehir Belediyesine müracaat ettik. Ben bu hizmeti verdiklerini bilmiyordum, bir arkadaşım vasıtasıyla öğrendim. Evde yalnız kalıyorum, bir bacağım yok. Allah razı olsun, ekiplerden gelip evimi temizliyorlar, banyomu yaptırıyorlar, saçımı, sakalımı kesiyorlar. Ben 50 seneden beri İzmir'de yaşıyorum böyle bir hizmet görmedim. Eğri oturup doğru konuşmak lazım, Tunç Başkan'dan önce ben böyle hizmet görmedim” şeklinde konuştu.

Yaklaşık bir sene önce felç geçiren Emine Kosva, şu ifadeleri kullandı:

"Tamamen yatalak durumdaydım. Doktorum fizik tedavi verdi. Fizyoterapistlerin çabaları sonucunda artık yavaş yavaş yalnız yürüyebiliyorum. Allah razı olsun. Vücudum yenilendi, iyi oluyor. Çok memnunum.”

Eşi yatalak hasta olan Sultan Özcan ise “Bütün ekiplerden, bu hizmeti sağlayanlardan Allah razı olsun. Hastamın tırnakları kesiliyor. Duşunu yaptırıyorlar. O kadar memnunuz ki. Nankörlük eden kör olur. Sizler olmazsa halimiz harap. Kızım taşıyamıyor. Yabancı kimseyi evimize sokamıyoruz. Yeni bir hizmet daha verilmeye başlanmış. Çeşmemiz bozuldu yaptılar. Dünyalar bizim oldu. Yaşlıyız yapamıyoruz. Bizim kapımızı çalmazlarsa dünyamız kararır” diye aktardı.

Küçük tamir desteği de var

Hizmet çerçevesinde kişisel bakım, ev temizliği, küçük onarım desteği, fiziksel aktivite, psikolojik destek hizmetleri veriliyor. Sosyal hizmetler uzmanı, psikolog, hasta bakıcı, temizlik ekibi, teknik ekip, fizyoterapist ve berberden oluşan ekipler, ev eşyası olmayan ailelere ev eşyası alınması içinde irtibata geçiyor. Gerektiğinde ise ekiplerin, ziyarette bulundukları evlere gıda paketi dağıttıkları belirtildi.