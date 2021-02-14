İzmir Büyükşehir Belediyesinin sel mağdurlarına desteği 13 milyon lirayı aştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2 Şubat'taki sel felaketi nedeniyle maddi zarara uğrayan bin 94 hane ve iş yeri için 8 milyon lirayı aşan nakdi destek ödemesi yaptı. Kent kırsalındaki zarar ve kayıpların tespiti için de harekete geçen büyükşehir, ilk etapta belirlenen 9 milyon liralık hasar bedelinin yüzde 50'sini üreticilere ödeme kararı aldı. Böylece büyükşehirin sel mağdurlarına vereceği nakdi destek 13 milyon liraya ulaşacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2 Şubat'ta meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Sel mağdurlarının maddi zararlarının karşılanması amacıyla 13 ilçedeki bin 94 hane ve iş yeri için 8 milyon 636 bin 500 lira destek ödemesi yapıldı. Mağdurların hesaplarına yatırılan destek ödemeleri, 15 Şubat Pazartesi sabahından itibaren hak sahipleri tarafından çekilebilecek. Büyükşehir belediyesi, selde zarar gören konutlar için 2 bin-12 bin, iş yerleri için 2 bin-15 bin TL destek verilmesi yönünden karar almış, hasar tespit çalışmalarına hızla başlamıştı. Büyükşehir, selin oluşturduğu maddi zararlarla ilgili başvuruları ise almaya devam ettiğini bildirdi.

9 milyon liralık hasarın yüzde 50'si karşılanacak

Su baskını ve taşkınlar nedeniyle tarım alanları ve ekili arazileri zarar gören üreticilere yapılacak maddi destekle ilgili karar da İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden çıktı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde beş ayrı hasar tespit komisyonu oluşturan büyükşehir; Bayındır, Menderes, Seferihisar ile Torbalı ilçelerine bağlı toplam 13 mahallede saha ve arazi çalışmalarını tamamladı. Selden etkilenen 477 köylü ve çiftçinin kayıp ve hasar oranlarını kayıt altına alan büyükşehir, ilk etapta belirlenen 9 milyon liralık hasar bedelinin yüzde 50'sini üreticilere ödeme kararı aldı. Afetle ilgili tüm ihbar ve yardım taleplerini değerlendirmeyi sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi; Aliağa, Balçova, Foça, Menderes, Seferihisar, Selçuk ve Torbalı ilçelerinde hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir, sel nedeniyle zarara uğrayan üreticilerle ilgili yaptığı tespit çalışmalarında; ağıl, samanlık, ekili arazi, zeytinlik, sera, bağ, bahçe ve tarlaların zarar gördüğünü, küçükbaş, büyükbaş hayvan, manda, arılı kovan ve kanatlı hayvan gibi can ve mal kayıplarının yaşandığını, süt sağım makinası, kuyu motoru, güç ünitesi, römork ve traktör gibi tarım makinaları ile su deposu ve tarımsal sulama sistemlerinin de afetten etkilendiğini tespit etti.