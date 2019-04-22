İzmir Büyükşehir Belediyespor'da boccia sevinci

İzmir Büyükşehir Belediyespor Antalya'da düzenlenen Paralimpik Boccia Türkiye Şampiyonası'nda başarılı sonuçlara imza attı.

19-21 Nisan tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Paralimpik Boccia Türkiye Şampiyonası'nda İzmir Büyükşehir Belediyespor dört kez kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Kemer'de Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 22 kulüpten 110 sporcu katıldı. Büyükşehir Belediyespor'dan Mustafa Özkan-Aydın Kavurucu-Mahmut Çoban-Sinem Gökten-Vedat Dinç ve Ömer Şan'dan oluşan BC1/BC2 takımı Türkiye ikinciliğini kazanırken, bireysel yarışmalarda BC2 kategorisinde Aydın Kavurucu ikinci oldu. İzmir BBSK'dan BC3 kategorisinde Mustafa Çetin ve BC2 kategorisinde Mustafa Özkan ise üçüncülük elde etti.

Paralimpik Boccia Türkiye Şampiyonası'ndan bir kupa ve üç madalya ile döndüklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Feride Çetin, “Her yıl düzenlenen Türkiye Şampiyonaları'nda başarılı sonuçlara imza atıyoruz. Bu yıl da bunu devam ettirdik. Takım halinde ve bireysel yarışmalarda ilk üç içerisinde yer aldık. Hedefimiz milli takıma daha fazla sporcu gönderebilmek” dedi.