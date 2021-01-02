İzmir Büyükşehir Belediyespor'un 2020 bilançosu 295 madalya ve 28 kupa

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, 2020'de 11 farklı branşta 295 madalya kazandı ve kulüp müzesine 28 kupa götürmeyi başardı. Kulüp sporcuları bir yıl içinde 152 altın, 69 gümüş ve 74 bronz madalyaya sahip olurken, madalyaların 114'ü kulübün son yıllardaki en iddialı branşı judodan geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, pandeminin hüküm sürdüğü 2020 yılını da başarılarla geride bıraktı. Sokağa çıkma yasakları ve tedbirler nedeniyle birçok ulusal ve uluslararası organizasyonun iptal edildiği dönemde bile İzmirli sporcular, 11 farklı branşta tam 295 madalya ve 28 kupa kazandı. 152 altın, 69 gümüş ve 74 bronz madalya ile 2020'ye damga vuran İzmir Büyükşehir Belediyespor'un en başarılı branşı yine judo oldu. Büyükşehirli judocular, kazanılan toplam 295 madalyanın 114'ünü elde etti.

Tokyo Olimpiyatları ve Avrupa Futbol Şampiyonasının iptal edildiği, birçok ligin oynanmadan tescil edildiği 2020'nin parlayan branşlarından biri de buz dansı oldu. İzmir Büyükşehir Belediyespor Buz Ekibi; 41 altın, 14 gümüş, 10 bronz madalya ve 9 kupa ile dikkatleri üzerine çekti. Uluslararası arenada 12 madalya ve 7 kupayı İzmir'e getiren buz sporcularını badminton takip etti. Badmintoncular, 2020 yılını 12 altın, 5 gümüş, 10 bronz madalya ile noktaladı.

Teniste 24, masa tenisinde 19, tekvandoda 12, bocce ve cimnastikte 8, okçulukta 7, su altı görüntülemede 6 madalya elde edildi. Yüzme branşında yarışan özel sporcu Tuna Tunca da, 2020'de 2 altın ve 3 bronz madalyayı boynuna taktı.