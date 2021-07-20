İzmir Büyükşehir Belediyespor'un lisanslı sporcu sayısı bin 100'e ulaştı

İzmir Büyükşehir Belediyespor, son 2 yılda aktif branş sayısını 41'e çıkardı. Lisanslı sporcu sayısı ise bin 100'e ulaştı.

Ülkemizin sporcu sayısı ve branş açısından en büyük kulüpleri arasında yer alan İzmir Büyükşehir Belediyespor, son 2 yılda branş sayısını 41'e yükselirken, toplamda bin 100 lisanslı sporcuya ulaştı. Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda İzmir tarihinde kazanılan ilk zafer, tekerlekli sandalye basketbolunda 17 yıl aradan sonra gelen Süper Lig şampiyonluğu ve buz hokeyindeki 2. Lig şampiyonluğuna ek olarak Kadınlar Hentbol Takımı'nın Türkiye Kupası'nda final oynaması, U20 Genç Erkekler Buz hokeyi Takımı'nın Türkiye ikincisi olması, Sualtı Ragbisi Kadın Takımı'nın U24 Federasyon Kupası'nda, Ampute Futbol Takımı'nın Süper Lig'de Türkiye üçüncülüğüne ulaşması ile tüm dikkatleri üzerine çeken İzmir Büyükşehir Belediyespor, özellikle engelli branşlarında önemli bir ivme kazandı.

11 engelli branşı, 57 sporcu

11 engelli branşında 57 lisanslı sporcuya sahip olan İzmir Büyükşehir Belediyespor; ampute futbol, tekerlekli sandalye basketbol, engelli atletizm, engelli boccia, engelli halter, engelli masa tenisi, görme engelli judo, özel sporcular cimnastik, özel sporcular masa tenisi, özel sporcular yüzme, özel sporcular artistik buz pateni branşlarında mücadele ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyespor'un 41 branşı arasında en fazla lisanslı sporcu buz hokeyinde yer alıyor. Bornova'daki Buz Sporları Salonunun hizmete girmesinin ardından çok önemli bir çıkış yakalayan İzmir Büyükşehir Belediyespor'un buz hokeyinde 118 sporcusu bulunuyor. Tekvandoda 110, atletizmde 102, güreşte 83, sutopunda 73, judoda 69 lisanslı sporcusu mücadele ediyor.

"Gençlik ve spor kenti İzmir"

Kulüp başkanı Ersan Odaman, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in vizyonu doğrultusunda İzmir'i gençlik ve spor kenti yapma yolunda ilerliyoruz. Hentbol, tekerlekli sandalye basketbol ve buz hokeyinde şampiyon olduk. Mücadele ettiğimiz hemen hemen tüm branşlarda son dönemin en başarılı sonuçlarını elde ettik. Spor okullarındaki öğrenci sayımız, 40 bine ulaştı. Hedefimiz, 'İzmir' denince insanların aklına ilk önce spor ve gençlik kelimelerinin gelmesi. 1,5 yıldır devam eden ağır pandemi şartlarına rağmen her geçen gün artan branş ve sporcu sayılarımız, hedefimize doğru hızlı adımlarla ilerlediğimizi gösteriyor” dedi.