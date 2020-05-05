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İzmir Büyükşehir bir günde 117 bin maske dağıttı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin maskematik uygulaması, vatandaşların tıbbi maskeye ücretsiz ulaşmasında kolaylık sağladı.

19 noktada bulunan maskematiklerden sadece 4 Mayıs Pazartesi günü 117 bin 330 maske dağıtıldı.


İzmir Büyükşehir Belediyesinin 17 Nisan'da iki metro istasyonunda başlattığı, ardından 30 Nisan itibariyle tüm metro istasyonları ile Karşıyaka ve Bostanlı vapur iskelelerine yerleştirilen maskematikler, vatandaşlar için adeta kurtarıcı oldu. 1-3 Mayıs tarihleri arasındaki üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası, 4 Mayıs Pazartesi günü maskematiklerden 117 bin 330 adet maske alındı.



Temassız alınıyor


Hem korona virüsün bulaş riskini azaltması hem de kamusal alanlarda kullanımının zorunlu olması nedeniyle tıbbi maskeye büyük ihtiyaç duyulduğu bugünlerde, 19 noktada bulunan maskematiklerden günde ortalama 100 bin maske ücretsiz dağıtılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin, 30 Mart'tan bu yana ücretsiz dağıttığı tıbbi maske sayısı 2 milyonu geçti. Halen Büyükşehir personeli ve Meslek Fabrikası kursiyerleri, günde 60 bin maske üretiyor. Beşli maske paketleri, haftada bir kez İzmirimKart okutularak temassız olarak alınabiliyor.

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