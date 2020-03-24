İzmir Büyükşehir maske üretmeye başladı

Büyükşehir'e bağlı 'Meslek Fabrikası', dikiş eğitmenleriyle günde ortalama 2 bin maske üretmeyi hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınına karşı tüm birimlerini harekete geçirdi. Büyükşehir bünyesindeki 'Meslek Fabrikası'nın dikiş eğitmenleri de tıbbi maske üretimine başladı. Altı eğitmen ile günde ortalama 2 bin maske dikilmesi hedefleniyor. Hijyen koşulları dikkate alınarak üretilen maskeler, Türkiye'nin tek belediye hastanesi olan Eşrefpaşa Hastanesi başta olmak üzere aile sağlık merkezleri ve hastanelere verilecek.

El dezenfektanı da üretiliyor

'Meslek Fabrikası'ndaki Fabrikasyon Laboratuvarı (FabLab) ise el dezenfektanı için devreye girdi. Deneme üretimiyle elde edilen el dezenfektanı ilk etapta 'Meslek Fabrikası' çalışanlarına dağıtıldı. Yeni üretimler ise 'Meslek Fabrikası' bünyesindeki kurs merkezlerinin girişlerine konulacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı, 'Meslek Fabrikası'nın pasta ve aşçılık eğitmenlerinin de pasta, börek ve sarma gibi gıda ürünleri üretip, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesinin sağlık çalışanları başta olmak üzere sahada çalışanlara ulaştıracaklarını söyledi.