İzmir büyükşehir meclisi canlı yayınlanacak

2014 yılından bu yana İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinden canlı yayınlanan meclis toplantıları 13 Mayıs Pazartesi gününden itibaren belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanacak. Bugüne dek belediyenin resmi sitesinden yayınlanan toplantıların artık Twitter, Facebook ve Youtube üzerinden de yayını gerçekleşecek.

Kent yönetimine ilişkin kararların alındığı belediye meclislerinin şeffaf bir yapı olması gerektiğine vurgu yapan Başkan Soyer, “Kenti demokratik bir şekilde yönetmenin ve sağlıklı kararlar almanın temel koşulu, toplumun her kesiminin bilgiye ulaşmasının önünü açmak. Bu nedenle İzmir, meclis toplantılarını 2014 yılından bu yana internet sitesi üzerinden canlı yayınlıyor. 13 Mayıs'tan itibaren meclis toplantılarımızı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya kanalları üzerinden de canlı olarak yayınlayacağız” dedi.

13 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00'de başlayacak meclis toplantısının izlenebileceği sosyal medya adresleri şöyle:

www.twitter.com/izmirbld, www.facebook.com/izmirbuyuksehirbel, https://www.youtube.com/user/IZMIRBUYUKSEHIRBL