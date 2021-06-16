İzmir Büyükşehir Meclisinde İZBETON gerginliği

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal'ın İzmir Büyükşehir Belediyesinin şirketi İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'yla ilgili sözleri ve İZBETON'un alacakları için bürolarda pazarlık yapıldığı iddiası nedeniyle oturumda tartışma çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin haziran ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) gerçekleşti. Oturumda İzmir Büyükşehir Belediyesinin şirketi İZBETON A.Ş.'nin 60 milyonluk iç borçlanma talebi gündeme getirildi. AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'yı eleştirirken, zaman zaman gerginlikler yaşandı.

"İzmir trafikte, sanayide, ticarette yavaş şehir oldu"

İZBETON Genel Müdürü Kaya'nın vatandaşlara teşekkür ettirerek videosunu çektiğini öne süren Hızal, "AK Parti Grubu olarak bugüne kadar yatırım taleplerinde destek verdik, oyumuzu kullandık. Yatırıma yönelik olmayan kredi taleplerine ret verdik. Sorun İZBETON'un kendisinde. İZBETON Büyükşehir'in bünyesinde olan yaklaşık 1 milyarlık dev bütçeyi yöneten şirket. Bu bütçeyi yönetirken İzmir'de yol, asfalt, kaldırım, kavşak düzenlemesi yapması gerekiyor. Birçok noktada altyapıyla ilgili yatırımlar yapmasını bekliyoruz. İzmir özellikle altyapı, ulaşım ve trafik noktasında son yılların en kötü dönemini yaşıyor. İzmir zaten yavaş şehir haline geldi. İzmir trafikte, sanayide, ticarette yavaş şehir oldu. Bunların sorumluları İzmir Büyükşehir Belediyesi ve yetkilileri. Bu şirketin genel müdürü bu bahsettiğim hususlarla alakalı faaliyetlerle çalışması gerekirken adeta Tunç Soyer'in reklam müdürü gibi bakkal bakkal gezip, insanların videosunu yayınlamakla meşgul. Bugüne kadar biz hiçbir bürokrat hakkında konuşmadık ama İZBETON Genel Müdürü'nün bürokrat olmadığını, siyasi olduğunu düşündüğüm için bu yorumu yapıyorum. İZBETON'a vermiş olduğunuz ihaleyi doğru yaparsanız bu 60 milyona zaten ihtiyaç duyulmaz. Biz elbette kar yapmasını beklemiyoruz ama iflas etmesini de istemiyoruz" dedi.

"CHP'li belediyeler dahi şikayetçi"

Sayıştay Raporu'ndan örnekler veren Hızal, "2019'da İZBETON'la ilgili Sayıştay raporu var. Bu rapordaki belgeleri gördünüz. İki önemli şantiyesi var Bergama ve Bayındır'da. Bunlar ne iş yapıyor? Asfalt üretiyor. Kapasitesinin çok altında asfalt üretimi yapıyor. Başka yerden asfalt alınıyor sonra zarar ediyor. Bu eleştirileri İzmirliler de yapıyor. Aynı yağmurlar ve taşkınlar sonrasında olduğu gibi. Bir İzmirli vatandaşımız Genel Başkanınız ve Tunç Başkan'ın yüzüne 'yollarla ilgili çok ciddi sorunlar var' dedi. Bırakın Cumhur İttifakı belediyelerini, CHP'li belediyeler dahi şikayetçi. İZBETON'un neler yapmadığını göreceksiniz. Bir reklam müdürü gibi eline kamera, telefon alıp vatandaşa bunları yaptıracaksınız. Eğer ihalenizi doğru yaparsanız, zamanında yaptığınız ihalelerin ödemesini yaparsanız, bekletmezseniz, oradan bir kamu zararı çıkmaz ise İZBETON'un 60 milyon krediye ihtiyacı olmaz. Ama yapmazsanız 260 milyonluk kredi de kar etmez ve İZBETON iflas eder" diye konuştu.

"Polemik yapma amacıyla gündeme getirildi"

CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç, "Oy birliğiyle karar verilmişti ama her mecliste İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız siyaseten, polemik yapma amacıyla gündeme getirildi diye düşünüyorum. İZBETON gayet güzel çalışan bir belediye iştiraki. Genel müdürü de son derece iyi çalışan arkadaşımız. Sayıştay raporuyla ilgili bugüne kadar herhangi tespit çıkarılmış bir zimmet yok. Şirket olarak resmi faaliyetlerini yapılması gerektiği gibi sürdürüyorlar. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları için bir gönüllü ordusu olarak çalışıyoruz. İZBETON Genel Müdürü'nün de yardım ettiği bir konu var. Kurumundaki görev ile bunun karıştırılmaması lazım. Bu 60 milyonluk borçlanma kararı geçen sene alınmış ama kredi alınmadığı için düştüğünden yeni dönemde yatırım amacıyla istenmiş bir karar. Biz İzmir'in her yerine çalışıyoruz. Söz verdiğimiz gibi arka mahallelere de çalışıyoruz. Anketlerde Büyükşehir Belediye Başkanımızın oyları sürekli artıyor. Sosyal medyada yapılan yorumların kurgu olduğuna inanıyorum. Samimi eleştiriler dikkate alınarak gerekli hizmetler yapılıyor" sözlerine yer verdi.

Mecliste gerginlik

CHP'li meclis üyesi Bülent Sözüpek de Sayıştay raporlarından rakamlar vererek Hükümeti eleştirdi. Bunun üzerine AK Parti'li meclis üyesi Hüsnü Boztepe ayağa kalkıp oturumu yöneten Özuslu'ya hitap ederek, "Sayın Başkan böyle olmaz. İzmir'i konuşsun" dedi. Özuslu da, "Olur olur. Şurada bir anlaşalım, herkes sözünü söyleyecek" diye konuştu. Sözüpek de İZBETON'un çalışmalarından örnekler verirken, "Bu yatırımları görmemek bence vicdansızlık" ifadelerini kullandı.

"Sonra gidilip bazı bürolarda İZBETON'un alacakları için pazarlıklar yaparsınız"

Hızal tekrar söz alarak "gerekli yatırımlar yapılmaması ve bütçenin iyi yönetilmemesi halinde ortaya çıkacak tabloyu" yorumladı. Hızal, "Sonra gidilip bazı bürolarda İZBETON'un alacakları için pazarlıklar yaparsınız" diye konuştu. Özuslu araya girerek, "İddia sahibi iddiasını ispat etmekle mükelleftir" dedi. AK Parti'li meclis üyeleri, "Bunu kendi arkadaşlarınıza da söyleyin" derken, Özuslu da, "Ben bu lafı ortaya söylüyorum; iddia sahibi iddiasını ispat etmekle mükelleftir. Özellikle kişisel itham söz konusu olduğunda" ifadelerinde bulundu.

"Söylediğim her sözün arkasındayım"

Hızal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben bu kürsüden söylediğim her sözün arkasındayım. Söylediğim her şeyin altını bir kez daha çiziyorum. Benim kişisel haklara saldırım yok. Öyle olduğunu düşünüyorlarsa yargı mercilerine giderler, dava açarlar. Biz bugüne kadar bir söylenti, dedikodu üzerinden yorum yapmadık. Sizin beğenmediğiniz bu Sayıştay raporlarıyla milletvekilleriniz geziyor. İcra takipleri raporda var. Bu görüşmeler hukuk bürolarında yapılır. Bunları kim yapar, yetkililer yapar. Bunu isteyerek ödemediğiniz takdirde o icra takibini yüzde 40 tazminatla, faizle, vekalet ücretiyle ödersiniz. Biz kamu zararının ortaya çıkmamasını istiyoruz."

Kredi talebi kabul edildi

Toplantıda, CHP'li meclis üyesi Kazım Çam ise, "İlk konuşmasını çevirdi. 'Ofislerde ne pazarlılklar döndü' dedi. İlk konuşmanızı kayıtlardan çıkarın" dedi. Hızal ise, "Çıkarmıyorum. Size mi soracağım ne konuşacağımı. Evet ofiste dedim, ofiste" yanıtını verdi.

Kredi talebi oy birliğiyle kabul edildi.