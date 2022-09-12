İzmir Büyükşehir'den 25 bin öğrenciye destek

Destek miktarının 15 milyon 625 bin lirayı bulacağı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde ihtiyaç sahibi ailelerin öğrencilerine destek olmak için harekete geçti. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 30 ilçede ilk ve ortaokul öğrencilerine Eğitim Kart (kırtasiye malzemesi), bot ve mont yardımlarını sürdürecek. 20 bin bot ve mont dağıtımı ve Eğitim Kart uygulaması bu ay içinde başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi öğrencinin yanında

Yeni eğitim dönemi için 20 bin bot ve 20 bin mont için 10 milyon 500 bin, 205 lira bakiye bulunan Eğitim Kart için de 25 bin öğrenciye toplam 5 milyon 125 bin liralık bütçe ayıran İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destek miktarı 15 milyon 625 bin lirayı bulacak. Büyükşehir Belediyesi geride kalan üç eğitim döneminde 65 bin öğrenciye Eğitim Kart, 63 bin 560 öğrenciye de bot ve mont desteği sağlamıştı.

Başkan Soyer: “Geleceğimiz sizinle emin ellerde”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla yeni eğitim-öğretim yılını kutladı. Başkan Tunç Soyer “Okula dönüş vakti geldi. Yeni eğitim-öğretim yılı döneminde tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve eğitim emekçilerimize başarılar diliyorum. Geleceğimiz sizinle emin ellerde” ifadelerini kullandı.

Esnafa can suyu

İzmir Meslek Eğitim Merkezi'nden alınan bot ve montların üretimi için gerekli tüm malzemeler İzmirli esnaflardan temin edildi. Böylece Büyükşehir Belediyesi tekstil ve ayakkabı sektöründeki esnafa da can suyu oldu. Eğitim kart uygulamasıyla da İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası ve İzmir Ticaret Odası koordinasyonunda İzmir, Tire, Selçuk, Aliağa, Menemen, Ödemiş, Bergama, Bayındır ve Torbalı ticaret odalarıyla yapılan protokoller ile İzmir'deki 200'den fazla kırtasiye esnafına destek olunuyor.