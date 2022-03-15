İzmir Büyükşehir'den Buca Metrosu'nun yapım ihalesinin iptal kararına ilişkin açıklama

İdare Mahkemesi, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yaptığı Buca Metrosu ihalesine iptal kararı verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kararı hukuka aykırı olarak tanımlarken, “İzmir Büyükşehir Belediyesi bilimsel gerçeklerin ışığında ve yasal çerçevede en doğru kararı vermiştir. Hukuki sürecin en kısa zamanda tamamlanıp, tüm İzmir'in beklediği bu çok önemli hizmetin daha fazla zaman kaybı yaşanmadan hayata geçmesi için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” denildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle temeli atılan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin en büyük yatırımı olarak bilinen Buca Metrosu ile ilgili mahkemeden iptal kararı çıktı.

İdare Mahkemesi, 3 milyar 921 milyon TL'ye mal olacak “İzmir hafif raylı sistemi 5. aşama Üçyol-Buca arası yapım işi” ihalesini iptal etti.

İzmir Büyükşehir: "Karar hukuka aykırı"

Temeli atılan Buca Metrosu ihalesinin iptal edilmesine ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesinden açıklama geldi. Kararı hukuka aykırı olarak tanımlayan büyükşehir, "İzmir Büyükşehir Belediyesi bilimsel gerçeklerin ışığında ve yasal çerçevede en doğru kararı vermiştir. Hukuki sürecin en kısa zamanda tamamlanıp, tüm İzmir'in beklediği bu çok önemli hizmetin daha fazla zaman kaybı yaşanmadan hayata geçmesi için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Yapılan açıklamada, "Öncelikle bilinmesi gerekir ki davaya konu işin ihale süreci mahkemenin dayanak gösterdiği yasal mevzuat çerçevesinin dışında kalmaktadır. (İhaleye teklif veren tüm isteklilerin tekliflerinin incelenmesine, verilmiş olan tekliflerin ciddi ölçüde ‘Dengesiz Teklif' veya ‘Önden Yüklenmiş Teklif' ya da ‘Anormal Ölçüde (Aşırı) Düşük Teklif' olup olmadıklarına yönelik değerlendirmelerin yapılarak ihalenin karara bağlanmasına kadarki ihale sürecine yönelik tüm iş ve işlemler, Türkiye'de yürürlükte bulunan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatlarından olan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümleri ile Kamu İhale Genel Tebliği açıklamalarına ve Yüksek Mahkeme Danıştay da dahil olmak üzere bu konuda verilmiş bulunan İdare ve Bölge İdare Mahkemeleri kararlarına dayalı olarak yürütülmemiştir.)"

"15 gün içerisinde yürütmenin durdurulması ve duruşma talepli olarak Danıştay nezdinde temyiz edilecektir"

Büyükşehir şöyle devam etti:

"Davaya konu işin finansmanının Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Karadeniz Ticaret Kalkınma Bankası (BSTDB) ile imzalanan kredi anlaşmaları ile karşılanmış olunması nedeniyle, iki aşamalı ihale süreci Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) kurallarına göre ve EBRD'nin elektronik ihale portalı ECEPP üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu sebeple ihale ve ihaleye teklif veren tüm isteklilerin tekliflerinin incelenmesine, verilmiş olan tekliflerin ciddi ölçüde ‘Dengesiz Teklif' veya ‘Önden Yüklenmiş Teklif' ya da ‘Anormal Ölçüde/Derecede (Aşırı) Düşük Teklif' olup olmadıklarına yönelik belirlemeler ve değerlendirmelerin yapılarak ihalenin karara bağlanmasına kadarki ihale sürecine yönelik tüm iş ve işlemler; Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ‘Satın Alma Politikaları ve Kurallarına, EBRD'nin Standart Satın Alma Belgeleri (SPDPW)'den olan ve ihale dokümanları arasında yer alan veya atıfta bulunulan;

1.Birinci ve İkinci Aşama tekliflerin hazırlanmasına, sunulmasına, değerlendirilmesine ve ihalenin karara bağlanmasına yönelik usul, esas ve kuralların yer aldığı ‘Bölüm I: İsteklilere Talimatlar (ITP)'a,

2. Birinci ve İkinci Aşama Tekliflerin Değerlendirilmesine ilişkin usul, esas ve kuralların belirlendiği ‘Bölüm III: Değerlendirme Yöntemi'ne,

3. Anormal Derecede Düşük Tekliflerin belirlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul, esas ve kuralların yer aldığı 01 Ağustos 2019 tarihli ‘İş Sözleşmeleri İçin Anormal Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi Kılavuzu (Rehberi)' ve ekindeki Analiz Formatına (Ek:1- Birim Fiyatların Detaylı Analizi için Örnek Form.), idare tarafından hazırlanıp ihale dokümanları arasında ihaleye telif verecek tüm isteklilere verilen ve ihale konusu İşin yapımını oluşturan iş kalemleri ile miktarlarına yer verilen fiyat çizelgelerine ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm ihale dokümanlarına ve EBRD mevzuatına göre yürütülmüş ve ihale sonuçlandırılmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi hukuka, yargı kararlarına sonuna kadar bağlı olmakla birlikte, mahkemece eksik ve yetersiz inceleme neticesinde verilmiş olan söz konusu karar belediyemiz tarafından, 15 gün içerisinde yürütmenin durdurulması ve duruşma talepli olarak Danıştay nezdinde temyiz edilecektir."