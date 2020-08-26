İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir Büyükşehire grev kararını astılar

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi süreci tıkanınca, sendika tarafından belediye binasına grev eylem kararı asıldı.

Sendika yetkilileri yüzde 24'lük zam istediklerini belirtirken İzmir Büyükşehir Belediyesinin ise yüzde 17'lik teklifi uygun gördüklerini ifade etti.


İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi süreci sonuçlanamadı. İZSU, İZULAŞ ve İZDOĞA şirketlerinde çalışan toplam 3 bin 650 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi sürecinde, sendika tarafından belediye binasına grev eylem kararı asıldı. Büyükşehir binası önünde yapılan eyleme çok sayıda işçi katılırken, Belediye İş Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı Ömer Bolsoy ve 2 No'lu Şube Başkanı Metin Şanlı konuşma yaptı. Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"En iyi sözleşme masada biten sözleşmedir. Bizler asla masadan kalkan taraf olmadık. Bizler elimizi hep uzattık. Ancak işverenin diyalogdan uzak, uzlaşmaz tutumu toplu sözleşmelerimizi tıkadı. Bizler emekçiyiz, bizler buradan aldığımız ücretle evimizi geçindiriyoruz. Hiç kimse bizden çocuklarımızı açlığa, yoksulluğa itecek bir anlaşmayı kabul etmemizi beklemesin. Başkan Tunç Soyer her zaman, her yerde ‘eşit işe eşit ücret' dedi. Her zaman ‘ben de emekçiyim' dedi. Her zaman ‘alın teri önceliğim' dedi. Bizler de başkanımızın sözüne güvenerek gereğinin yapmasını istedik."


Sendika yetkilileri yüzde 24'lük zam istediklerini, İzmir Büyükşehir Belediyesinin ise yüzde 17'lik teklifi uygun gördüklerini ifade etti. Düğümün çözülmesi için 60 günlük sürenin başladığı da vurgulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.