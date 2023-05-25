İzmir Büyükşehirin ödüllü projesi 'Opera İzmir' 5 yıldır bitirilemedi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin önceki belediye başkanı Aziz Kocaoğlu döneminde temeli atılan Karşıyaka Mavişehir'deki opera binası 5 yıldır bitirilemedi. Cumhuriyetin 100. yılında açılması planlanan projenin sadece yüzde 45'i tamamlanırken, yüklenici firma ile yapılan sözleşmenin feshedilmesi üzerine inşaat tamamen durdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, "İzmirli'nin 500 milyon lirası çöpe gitti. Şu anda bu beton yığını İzmir'de bir beceriksizlik abidesi olarak maalesef İzmirlilerin gözünün önünde" sözleriyle Büyükşehir Belediyesini eleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin, projesini 'Ulusal Mimari Yarışması' ile belirlediği, mimarisi ve teknik donanımı ile Avrupa'daki sayılı örnekler arasında yer alacak ‘Opera İzmir'in' temeli 25 Eylül 2018'de atıldı. Kasım 2021'de tamamlanması planlanan proje, yaşanan bazı aksaklıklar nedeniyle cumhuriyetin 100. yılına yetişrilmek istendi. Geçen 5 yıllık süre içerisinde Opera İzmir'in sadece yüzde 45'i tamamlanabildi.

Mimarisi 'Ulusal Mimari Yarışma' ile belirlenen ödüllü projede, yüklenici firma ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan sözleşmenin feshedildiği öğrenildi.

"Beceriksizlik abidesi"

Yapımı yılan hikayesine dönen projeyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tunç Soyer'e tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, bu zamana kadar İzmirlilerin 500 milyon lira parasının çöpe gittiğini söyledi. Hızal, "Opera binası, önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu döneminde İzmir'in vizyon projesi olarak adlandırılan bir projeydi. 2018 yılından beri, inşaatı bir ileri iki geri ilerledi. Özellikle son 4 yılda Tunç Soyer döneminde bu projenin bitileceği söyleniyordu. Geldiğimiz noktada yaklaşık 500 milyon lira gibi bir para harcandı ve bu şimdi beceriksizlik abidesi olarak karşımızda duruyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi maalesef çok ciddi bir kriz içerisinde. Bırakın projeleri yapabilmeyi, bırakın temeli atılmış projeleri sonlandırmayı, personelin maaşlarını ödemekte dahi zorluk çeken bir belediye haline geldi. Bu çok acı verici bir durum. İzmir adına bu gördüğümüz projeyi Tunç Soyer bitireceğini iddia etti ama yakın bir zamanda, birkaç gün öncesine kadar işi yapan firma işten el çektirildi. Akıbetinin ne olacağını da hiç bir İzmirli bilmiyor, bizler de bilmiyoruz. Bu konuda bir çok mecrada, başta meclis olmak üzere defalarca o eleştirimizi dile getirdik. Buraya yaklaşık yarım milyar para harcandı ve yaklaşık 2 milyar gibi bir bütçeye daha ihtiyaç var. Bu projeyi 'Ne yapacaksınız, nasıl bitireceksiniz, ne zaman bitireceksiniz?' dediğimizde biz de adeta dalga geçer gibi en yakın zamanda bu projeyi bitireceklerini ve İzmirlilerin hizmetine sunacaklarını söylüyorlar. Tunç Soyer bugün kayıplara karıştı. Şu anda bu beton yığını İzmir'de bir beceriksizlik abidesi olarak maalesef İzmirlilerin gözünün önünde" dedi.

"Klasik bir CHP belediyeciliği"

Opera binasının inşaatının durmasunu 'Klasik CHP Belediyeciliği' olarak gördüğünü söyleyen Hızal, "Bu İzmirlilerin parasıyla yapıldı. İzmirlilerin parası burada heba edildi ve sürecin sonunda nasıl yapılacağı, ne zaman bitireceği konusunda kendilerinin de bir fikri yok. Bu teknik bir olay, teknik bir proje. Buranın ihale süreci de yanlış başladı, yapım süreci de yanlış ilerledi ve geldiğimiz noktada İzmirlilerin parasının nasıl çarçur edildiğinin en tipik örneğini görüyoruz. İzmir'de maalesef klasik bir CHP belediyeciliği anlayışını çok net görebiliyoruz. İzmirlilere hizmet etmesi gereken projeler başlıyor ama bitirilemiyor. İzmir'de kötü bir belediyecilik anlayışı var ve kötü belediyeciliğin faturasını da İzmir ödüyor.

Belediye bütçesi CHP örgütleri çalışmalarına harcanıyor

Özellikle seçim döneminde CHP örgütlerinin çalışmalarının belediye bütçesiyle sağlandığını söyleyen Özgür Hızal, "Yıllık yaklaşık 20-25 milyar bütçesi olan bir belediyeden bahsediyoruz. İddia o ki; bütçenin yüzde 40'ı yatırma ayrılıyor ama yatırım denilen şey aslında bu. Madem bütçenin yüzde 40'ı yatırımlara ayrılıyor bu proje neden tamamlanamadı. Biliyoruz ki yatırım denilen şey, çiçek, böcek ve bir takım kendi partisel organizasyonlarından ibaret. 4 yıl gibi koca bir süre içerisinde İzmir'i yöneten Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçim kampanyasında CHP örgütlerine harcadığı parayı şu yatırımlara harcamış olsaydı, bugün biz bu bunları konuşmuyor olacaktık. Ama ne yazık ki el altından, bir şekilde kılıfına uydurarak belediyenin bütçesini kendi partisinin örgütlerine aktaran bir Belediye Başkanı" açıklamasında bulundu.

"Ne zaman tamamlanacağı noktasında onların da bir fikri yok"

Projenin yüklenici firması ile Büyükşehir arasındaki sözleşmenin feshedilmesi nedeniyle, opera binası inşaatının ne zaman tamamlanacağı konusunda Büyükşehir Belediyesi kanadından da bir açıklama olmadığını söyleyen Özgür Hızal, "Şimdi burası ile ilgili yeni bir ihale açılacak, yeni bir ihale süreci başlayacak, yüklenici firmanın açacağı bir dava süreci ve yargılama süreci olacak. Dolayısıyla bu sürecin ne zaman başlayacağı ve ne zaman biteceği konusunda bizim bir bilgimiz yok; bizim bilgimiz olmadığı gibi bu şehri yönetenlerin de bir bilgisi yok. Geçen yıllar içesinde yalnızca yüzde 45'i tamamlanabilmiş ve bundan sonra çok daha teknik işlevinin olduğunu da biliyoruz. Betonarme sürecinden çok daha zor bir süreci var" diye konuştu.