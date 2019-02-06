İzmir caddelerinde öncelik yayaların

"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde başlatılan yaya güvenliğine farkındalık kapsamında, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve İzmir Vali Yardımcısı Özgür Öneği, araç sürücülerine broşür dağıttı.

Türkiye'de her yıl meydana gelen trafik kazalarında yaklaşık bin 700 yayanın hayatını kaybetmesinin ardından geçtiğimiz aylarda trafik kanununun bazı maddelerinde düzenlemeye gidilmişti. Düzenlemeler kapsamında, yaya ve okul geçitlerinden geçecek olan sürücülerin, geçitlere yaklaşırken durması ve karşıdan karşıya geçecek olan yayalara yol vermesi zorunlu hale getirildi.

"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla ülke genelinde başlatılan çalışmalar kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü de yıl boyunca sürecek bir kampanya başlattı. Halit Ziya Paşa Bulvarı'nda bulunan bir yaya geçidine gelen İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği ve İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda polis şefi, trafikte seyreden araç sürücülerine hem broşür dağıttı hem de uyarılarda bulundu. Engelli vatandaşlar ve Alsancak Salih İşgören İlkokulu öğrencileri de yaya geçidinde yerlerini alarak kampanyaya destek verdi.

"Amaç kazaların önüne geçmek"

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, kampanyayla birlikte kazaları en az seviyeye indirmek istediklerini söyledi. Aşkın, "Güzel İzmirimizde trafik konusunu önemseyenler olarak bir araya geldik. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi İzmir'de de insanlarımız trafik kazalarından dolayı hayatlarını kaybediyor. İçişleri Bakanlığımızın başlattığı kampanyayla bunun önüne geçmek için çalışıyoruz. Umarım bunun meyvelerini alırız" dedi.

Aşkın, ayrıca Türkiye genelindeki trafik kazalarında yüzde 6'lık bir azalma olduğunu, bu rakamın İzmir özelinde ise yüzde 21 olduğunu sözlerine ekledi.