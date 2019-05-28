İzmir-Çanakkale yolunda kaza: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, İzmir-Çanakkale karayolunun 98. Kilometresinde, Bergama'dan Dikili yönüne seyir halinde olan 17 KN 747 plakalı K.M (45) yönetimindeki kamyonete, sürücü Y.A. (25) yönetimindeki 10 BCZ 70 plakalı araç arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri geldi. Kazada ağır yaralanan Y.A Bergama Necla Mithat Öztüre Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.