İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir Çeşme'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 23 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 23 düzensiz göçmen yakalandı.


Çeşme Alaçatı açıklarında, sabah saatlerinde lastik bot ile Yunanistan'a geçmek isteyen düzensiz göçmen bilgisi alan Sahil Güvenlik ekipleri operasyon düzenledi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 8 Afganistan, 7 Filistin, 3 Somali, 2 Kenya, 1 Mısır, 1 Eritre ve 1 Kamerun olmak üzere toplam 23 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından 23 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.