İzmir Çeşme'de hortum paniği

İzmir'in Çeşme ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın ardından ortaya çıkan hortum paniğe neden oldu.

İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına sonrası hortum meydana geldi. Öğle saatlerinde ortaya çıkan hortum, karaya ulaşabileceği endişesi nedeniyle kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Can ve mal kaybına neden olmayan hortum, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

Yollar göle döndü

Öte yandan Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Yağış nedeniyle göle dönen yollarda esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, yaptıkları uyarıda İzmir ve çevre ilçeler için Parçalı ve çok bulutlu, zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bilgisini paylaştı.