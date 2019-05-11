İzmir Çevre Yolunda trafik kazası: 1 ölü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında TIR ile otomobilin çarpışmasını sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili TIR'da bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaza, 23.30 sıralarında İzmir Çevre Yolu Cengizhan yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka istikametinden Bayraklı yönüne seyir halinde olan Ömer Altuntabaklı idaresindeki 34 CAE 235 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda, ilk önce aynı yönde ilerleyen ve sürücüsü öğrenilemeyen 06 AP 7005 plakalı TIR'ın 09 CFG 59 plakalı beton blok yüklü dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yolun sol tarafından bulunan bariyerlere çarptı. Kontrolden çıkan otomobil tekrar TIR'a çarparak durabildi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Ömer Altuntabaklı'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında sürücüsü tespit edilemeyen TIR'da bulunan iki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yeri ekipleri sürücünün tespit edilmesi için TIR'ın sürücü koltuğunda bulunan parmak izlerini incelemeye aldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Ömer Altuntabak'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.