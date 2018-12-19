İzmir, çevreci ulaşımın okulu oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu elektrikli otobüs filosu ve güneş enerjisi santrali, Türkiye'den ve dünyadan bir çok belediye için referans oluyor. 90 farklı ülkeden binlerce üyesi bulunan Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği de (UITP) elektrikli otobüs konusundaki eğitim programını ESHOT Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde yaptı.

Türkiye'nin ilk tam elektrikli otobüs filosunu kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, elektrikli otobüs ve güneş enerjisi santrali projeleri ile kazandığı deneyimi diğer şehirlerle paylaşarak bu alandaki öncülüğünü sürdürüyor.

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından organize edilen ve Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden de katılımcıların yer aldığı elektrikli otobüs eğitimi programı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleşti. 20 adet elektrikli otobüs filosunun faaliyet gösterdiği İzmir'de kazanılan deneyimler, uluslararası eğitimcilerin de sunumları eşliğinde paylaşıldı. Bu eğitim ile katılımcılara, şehir içi ulaşım ağları için bir kent stratejisi, teknoloji seçimi ve pil seçimi ve otobüs alımları ile sistemin uygulanması ve işleyişine kadar elektriksel çözüm için kapsamlı bir genel bakış açısı sunuldu. İzmir'e eğitim için gelen katılımcılar ayrıca, UITP tarafından “Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme Ödülü ;”ne de layık görülen elektrikli otobüs projesini ve bu projeyi destekleyen güneş enerji sistemini incelediler. Eğitim programının sonunda ESHOT'un genel müdür yardımcıları Kader Sertpoyraz, Turgay Akkaya ve Tufan Eker tarafından katılımcılara sertifika verildi.

Ödüllü proje

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çevreci ulaşım ve enerji projeleriyle, UITP tarafından verilen "Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme Ödülü"nün yanı sıra, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 2018 yılı En İyi Uygulama Yarışması'nın "Sağlıklı Çevre" kategorisinde de birincilik ödülüne layık görüldü.

Geçen yıl Nisan ayında hizmete alınan 20 adet elektrikli otobüs bugüne dek toplam 5 milyon yolcu taşıdı. Bu sayede 784 bin litre dizel yakıt kullanımı engellendi, dizel araçlara göre kilometre başına yüzde 81 tasarruf sağlandı. Böylelikle 2 bin 103 ton CO salınımı engellendi. Bu otobüslerin enerjisi için ESHOT atölyelerinin çatısında kurulan 10 bin m'lik güneş enerjisi santrali ise bu alanda Türkiye'deki ilk proje oldu.