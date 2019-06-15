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İzmir ‘de yolcu otobüsü devrildi.1 Kişi yaralandı.

İzmir’in Aliağa İlçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak takla atan minibüsün sürücüsü yaralandı.

İzmir'in Aliağa İlçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak takla atan minibüsün sürücüsü yaralandı. Minibüsün içinde yolcu olmaması büyük bir faciayı önledi.


Kaza, dün akşam saatlerinde Çanakkale-İzmir Karayolu Çitlembik mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü İ.Ç (57 ) yönetimindeki 35 NIF 02 plakalı minibüs , İzmir yönüne giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs taklalar atarak, karşı şeride geçti. Hurdaya dönen araçta bulunan sürücü İ.Ç (57) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından İ.Ç. ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan, kaza nedeniyle trafiğe kapatılan İzmir -Çanakkale Karayolu, aracın kaldırılmasıyla trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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