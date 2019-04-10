İzmir Demokrasi Üniversitesi ve İŞKUR'dan işbirliği protokolü

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper ve İŞKUR İl Müdürü Kadri Kabak arasında yapılan protokole göre üniversite bünyesinde “İŞKUR İrtibat Noktası” oluşturulacak. Kurulacak İrtibat Noktasında öğrencilere işgücü piyasası, iş arama becerileri, işverenle mülakat teknikleri, özgeçmiş hazırlama gibi konularda bilgilendirme çalışmaları yapılacak.

Öğrenciler işgücü hizmetlerinden yararlanabilecek

İzmir Demokrasi Üniversitesi ve İŞKUR İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolde öğrencilerin mesleki deneyimlerinin artırılmasına, teorik bilgilerinin uygulama yapılarak geliştirilmesine, kendi işlerini kurmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olmayı hedeflerken, aktif işgücü hizmetlerinden yararlanabilmelerine yardımcı olmak amaçlanıyor.