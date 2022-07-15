İzmir Demokrasi Üniversitesi'nden 'Demokrasi Yürüyüşü'

Dr. Bedriye Tunçsiper öncülüğünde akademik ve idari personelin katılımıyla geleneksel hale getirdiği Demokrasi Yürüyüşü'nün beşincisini gerçekleştirdi.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper'in Cumhuriyet Meydanı'nda yapmış olduğu basın açıklamasında, darbe girişiminin altıncı yılında Gündoğdu Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yapılan yürüyüşün Türk akademisinin demokrasiye olan inancı ve bağlılığının ifadesi olduğu vurguladı. Tunçsiper, “Tarihi kahramanlıklarla dolu, bağımsızlık ve özgürlüğünden hiçbir zaman ödün vermemiş bu yüce millet, o gece, adeta ikinci kurtuluş mücadelemize imza atmıştır. Türk milletinin aziz mensupları, 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Vatan için canlarını feda etmekten çekinmediler. Hiç şüphesiz ki, şehitlerimiz, kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edecekler. Bu hain girişim sonrasında doğan ve adeta milli birlik ve beraberliğimizin, demokrasiye olan inancımızın bir heykel gibi yükselen İzmir Demokrasi Üniversitesi taşıdığı önemin farkındadır. Demokrasimizi ve milletimizi gurur ile temsil etme yolunda, üreteceği bilim ve yetiştireceği gençlerle İzmir'den tüm dünyaya açılan bir pencere olmaktadır. Biz İzmir Demokrasi Üniversitesi mensupları olarak, milletimizin teröre karşı sergilediği dik ve kararlı duruşun sürekli destekçisi, demokrasimizin bekçisi olacak, ülkemizin hak ettiği güç ve değere kavuşması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Demokrasi Yürüyüşü'nün ardından, İzmir Demokrasi Üniversitesi akademik ve idari personeli Narlıdere (Boyatlı) Şehitliği'ni ziyaret etti. Üniversite Rektörlük Yerleşkesinde başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere vatan mücadelesinde canlarını hiçe sayan tüm şehitlerimiz ruhuna hitaben Kur'an-ı Kerim tilaveti ve lokma hayrı yapıldı. Üniversitede düzenlenen konferans ve sergi açılışının ardından Uzundere Yerleşkesi'nde fidan dikimi gerçekleştirildi.