İzmir Demokrasi Üniversitesinden kadın sağlığı etkinliği

İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri ile öğrenciler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Karşıyaka'da 'Kadın ve Sağlık, Kadın ve Ağız Sağlığı Bilgilendirme' etkinliği gerçekleştirdi.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri ile öğrenciler tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Karşıyaka'da bir alışveriş merkezinde 'Kadın ve Sağlık, Kadın ve Ağız Sağlığı Bilgilendirme' etkinliği gerçekleştirildi. İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper de etkinliğe katılımı ile üniversitenin insan sağlığına verdiği önemi İzmirli vatandaşlara göstermiş oldu. Etkinlikte 'Kadın ve Sağlık, Kadın ve Ağız Sağlığı Bilgilendirme' broşürleri dağıtılırken, kadınlardan gelen sorular da yanıtlandı.