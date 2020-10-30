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İzmir depreminde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

İzmir’in Bayraklı ilçesinde deprem sonrasında yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem sonrasında yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki bir binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altındakilere ulaşmak için ekipler titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Enkaz altında kalanların yakınları ise umutlu bekleyişini sürdürüyor. Ekipler çalışmalarını gece boyunca sürdürecek.

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