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İzmir derbisi Aliağa Petkimspor'un

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 25.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasındaki iki İzmir ekibinin mücadelesinde Aliağa Petkimspor, Pınar Karşıyaka'yı 90-85 mağlup etti.



Salon: Aliağa Belediyesi


Hakemler: Özlem Yalman, Hüseyin Çelik, Musa Kazım Çetin


Aliağa Petkimspor: Chery 13, Perkins 14, Booth 16, Aldridge 16, Simmons 12, Ege Arar 1, İsmail Cem Ulusoy 7, Yavuz Gültekin, Nusret Yıldırım 6, Dorukhan Engindeniz 5


Başantrenör: Burak Gören


Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 5, Thomas Akyazılıx 2, Angola 24, Vitto Brown 10, Delgado 13, Jaylon Brown 9, Ali Efe Barış, Berkan Durmaz 8, Deniz Kılıçlı 3, Kuzminskas 11


Başantrenör: Ufuk Sarıca


1. periyot: 20-18 (Aliağa Petkimspor lehine)


Devre: 48-39 (Aliağa Petkimspor lehine)


3. periyot: 64-54 (Aliağa Petkimspor lehine)


5 faulle çıkan: 38.29 Chery (Aliağa Petkimspor), 39.17 Kenan Sipahi (Pınar Karşıyaka)

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