İzmir derbisi Aliağa Petkimspor'un

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 25.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasındaki iki İzmir ekibinin mücadelesinde Aliağa Petkimspor, Pınar Karşıyaka'yı 90-85 mağlup etti.
Salon: Aliağa Belediyesi
Hakemler: Özlem Yalman, Hüseyin Çelik, Musa Kazım Çetin
Aliağa Petkimspor: Chery 13, Perkins 14, Booth 16, Aldridge 16, Simmons 12, Ege Arar 1, İsmail Cem Ulusoy 7, Yavuz Gültekin, Nusret Yıldırım 6, Dorukhan Engindeniz 5
Başantrenör: Burak Gören
Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 5, Thomas Akyazılıx 2, Angola 24, Vitto Brown 10, Delgado 13, Jaylon Brown 9, Ali Efe Barış, Berkan Durmaz 8, Deniz Kılıçlı 3, Kuzminskas 11
Başantrenör: Ufuk Sarıca
1. periyot: 20-18 (Aliağa Petkimspor lehine)
Devre: 48-39 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. periyot: 64-54 (Aliağa Petkimspor lehine)
5 faulle çıkan: 38.29 Chery (Aliağa Petkimspor), 39.17 Kenan Sipahi (Pınar Karşıyaka)