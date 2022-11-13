Lig'de karşılaşan Altınordu ve Altay'lı futbolcular İzmir derbisinin başında objektiflere kol kola poz verdi.

Lig'in 13. haftasında oynanan İzmir derbisi kol kola başladı. İzmir Spor Kulüpleri Vakfı'nın (İZVAK) 1933 yılında oynanan Altınordu-Altay maçında olduğu gibi rakip futbolcuların, maçtan önce kol kola poz vermesi yönünde paylaşımda bulundu. İki takım yöneticilerinin organizasyona sıcak bakmasıyla alınan karar sonucunda iki takım futbolcuları, tüm Türkiye'ye örnek olacak pozu vererek, başlama vuruşundan hemen önce kol kola girdi.