İzmir derbisi Pınar Karşıyaka'nın

ING Basketbol Süper Ligi’nin 1.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Aliağa Petkim, evinde karşılaştığı Pınar Karşıyaka'ya 59-92 yenildi.
ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Aliağa Petkim Spor, Ege derbisinde Pınar Karşıyaka'yı ağırladı. Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan mücadele, saat 15.30'da başladı. Mücadeleye baş antrenör Can Sevim yönetiminde hazırlanan Aliağa Petkim Spor, evinde karşılaştığı Pınar Karşıyaka'ya 59-92 yenildi.
Salon: Aliağa Belediyesi
Hakemler: Yener Yılmaz, Kerem Baki, Yiğit Gönültaş
Aliağa Petkim Spor: Demıtrıus Rayelle Conger 12, Justin Jamel Wright Foreman 8, Ömer Yasir Küçük 4, Darko Planinic 1, Yiğit Karalar, Metehan Akyel 2, Gary Browne Ramirez 8, Erol Can Çinko 3, Nusret Yıldırım 13, Peyton James Aldridge 8
Baş antrenör: Can Sevim
Pınar Karşıyaka: James Kumar Blackmon 12, Yunus Emre Sonsırma 4, Berkan Durmaz 2, Mahir Ağva 2, Can Korkmaz 5, Semih Erden 4, Ali Efe Barış, Burak Can Yıldızlı 8, Tony Taylor 20, Amath Garvey M Baye 15, Anthony Mıtchell 2, Bonzıe Alexander Colson 18
Baş antrenör: Ufuk Sarıca
1. Periyot: 17-25 (Pınar Karşıyaka lehine)
Devre: 26-45 (Pınar Karşıyaka lehine)
2. Periyot: 47-67 (Pınar Karşıyaka lehine)