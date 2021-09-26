İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İzmir derbisi Pınar Karşıyaka'nın

ING Basketbol Süper Ligi’nin 1.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Aliağa Petkim, evinde karşılaştığı Pınar Karşıyaka'ya 59-92 yenildi.


ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonunun ilk haftasında Aliağa Petkim Spor, Ege derbisinde Pınar Karşıyaka'yı ağırladı. Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan mücadele, saat 15.30'da başladı. Mücadeleye baş antrenör Can Sevim yönetiminde hazırlanan Aliağa Petkim Spor, evinde karşılaştığı Pınar Karşıyaka'ya 59-92 yenildi.



Salon: Aliağa Belediyesi


Hakemler: Yener Yılmaz, Kerem Baki, Yiğit Gönültaş


Aliağa Petkim Spor: Demıtrıus Rayelle Conger 12, Justin Jamel Wright Foreman 8, Ömer Yasir Küçük 4, Darko Planinic 1, Yiğit Karalar, Metehan Akyel 2, Gary Browne Ramirez 8, Erol Can Çinko 3, Nusret Yıldırım 13, Peyton James Aldridge 8


Baş antrenör: Can Sevim


Pınar Karşıyaka: James Kumar Blackmon 12, Yunus Emre Sonsırma 4, Berkan Durmaz 2, Mahir Ağva 2, Can Korkmaz 5, Semih Erden 4, Ali Efe Barış, Burak Can Yıldızlı 8, Tony Taylor 20, Amath Garvey M Baye 15, Anthony Mıtchell 2, Bonzıe Alexander Colson 18


Baş antrenör: Ufuk Sarıca


1. Periyot: 17-25 (Pınar Karşıyaka lehine)


Devre: 26-45 (Pınar Karşıyaka lehine)


2. Periyot: 47-67 (Pınar Karşıyaka lehine)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.