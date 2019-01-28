İzmir derbisinde gol var kazanan yok

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nin (BAL) 15. haftasında Aliağaspor FK ile Bornova Yeşilova Spor arasında oynanan İzmir derbisi, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

BAL 9. grupta oynanan ve Aliağaspor'un ev sahibi olduğu karşılaşmada puanlar paylaşıldı. Karşılaşmanın ilk golünü deplasman takımı 13. dakikada Oğuzhan Çevik attı. Aliağaspor, beraberliği ikinci yarıda İsa Taşdemir'in yerine oyuna giren Muhammed Sak ile yakaladı. Aliağaspor FK, aldığı bu sonuçla puanını 34'e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Bornova Yeşilova Spor ise 16 puanda kaldı.

Hakem kararları karşılaşmaya damga vurdu

Ligin üst ve alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmayı Muğla bölgesinden Uğurtan Kocaman yönetti. Karşılaşmaya oynanan futboldan ziyade orta hakem Uğurtan Kocaman'ın verdiği kararlar damga vurdu. İlk yarıda Aliağaspor Teknik Sorumlusu Polat Çetin'i tribüne gönderen Kocaman, ikinci yarının sonlarında ise yardımcı antrenör Serkan Ençetin'i saha dışına gönderdi. Aliağaspor'un iki golünü de ofsayt nedeniyle iptal eden Kocaman, sarı siyahlıların penaltı beklediği bir pozisyon için de devam kararı verdi.

İlk yarı Bornova'nın üstünlüğü ile geçildi

Dikili ilçe stadında oynanan karşılaşmaya her iki takımda kontrollü başladı. Bornova Yeşilova Spor, orta sahada yaptığı yoğun pres ile Aliağaspor'un rahat pas yapmasına izin vermedi. Dakikalar 13'ü gösterdiğinde Ali Osman Demir'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ön direkte kafaya çıkan Oğuzhan Çevik, topu filelerle buluşturarak takımı Bornova Yeşilova Sporu 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sonuçlandı.

İkinci yarıda Aliağaspor etkili oldu

Lider Aliağaspor FK, ikinci yarıya taraftarının da coşkulu desteği ile hızlı başladı. 60. dakikada İsa Taşdemir'in yerine oyuna dahil olan Muhammed Sak, Aliağaspor'un hücum hattını hareketlendirdi. Özellikle kanat toplarıyla etkili olmaya başlayan sarı siyahlılar, oyunu rakip sahaya yıkmayı başardı. Arka arkaya pozisyonlar üreten sarı siyahlılar, aradığı golü 85. dakikada Muhammed Sak ile buldu. Quesi'nin pasında ceza alanı sol çaprazda topla buluşan Muhammed Sak, yaptığı plase vuruş ile skoru eşitleyen golü kaydetti. Aliağaspor son dakikalarda baskısını iyice arttırdı. Son saniyeleri nefesleri kesen karşılaşmada başka gol olmayınca İzmir derbisi 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Aliağaspor FK 1 - 1 Bornova Yeşilova Spor

Hakemler: Uğurtan Kocaman, Eren Şahin, Muzaffer Almaz

Stat: Dikili ilçe stadı

Aliağaspor FK: Kıvanç Emre Özkal, Berk Baran, Aykut Geçmen, Güray Kula, Ömercan Arslan, Arda Saltan (DK 75 Adem Hakan Ali Denizer)Ramazan Altıntepe, İsa Taşdemir (DK 60 Muhammed Sak), Quesi Jonathan Weston, Emin Akyıldız, Billy Auto Michael

Bornova Yeşilova Spor: Gökhan Ant, Cahit Enes Katipoğlu, Kerem Demir, Ege Küçükoğullarından, Kaan Gültoprak, Oğuzhan Çevik (DK 77 İsmet Ege Erdoğan), Ali Osman Demir, Erkan Güvercin, Engin Ege (DK 21 Ataman Ozar), Cihan İlkme, Doğacan Diker (DK 71 Sakhile Mithembu)

Goller: DK 13 Oğuzhan Çevik (Bornova Yeşilova Spor)-DK 85 Muhammed Sak (Aliağaspor FK)

Sarı kartlar: DK 58 Güray Kula, DK 60 Ömercan Arslan, DK 63 Ramazan Altıntepe, (Aliağaspor FK) DK 83 Gökhan Ant (Bornova Yeşilova Spor)