İzmir derbisinde olaylar çıktı

İzmir'de saat 19.00'da başlayan Göztepe-Altay derbisi çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Altay tribününden Göztepe tribününe fişek atılırken, sahaya giren bir Göztepe taraftarı Altay kalecisi Ozan'a korner diğeri ile saldırdı.

Spor Toto 1. Lig'de ezeli rakipler Göztepe ve Altay'ın maçına taraftarlar büyük ilgi gösterirken, karşılaşmanın 19. dakikasında sonra olaylar çıktı. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar feci şekilde yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girerken maç durdu. Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı ise korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan'a saldırdı. Ozan'a direkle darbeler indiren taraftar yaka paça gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında yaralanan Ozan yerde kalırken ambulansla hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.

Futbolular ve hakemler soyunma odasına girdi.