İzmir derbisinin biletleri satışa çıktı

Ziraat Türkiye Kupası 4.
Eleme Turu'nda oynanacak Göztepe-Bucaspor 1928 maçının biletleri satışa çıktı.
Eleme Turu'nda Göztepe, 10 Kasım Perşembe günü Bucaspor 1928'i konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.
Müsabakanın bilet fiyatları da satışa açıldı. Biletler, bugün saat 11.00 itibarıyla Passolig sistemi üzerinden taraftarların alımına sunuldu.
Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:
1. Kategori: 120 TL + 11 TL Passolig Hizmet Bedeli
2. Kategori: 100 TL + 9 TL Passolig Hizmet Bedeli
3. Kategori: 55 TL + 5 TL Passolig Hizmet Bedeli
4. Kategori: 35 TL + 4 TL Passolig Hizmet Bedeli
5. Kategori: 15 TL + 3 TL Passolig Hizmet Bedeli
6. Kategori: 15 TL + 3 TL Passolig Hizmet Bedeli
Misafir Tribünü: 15 TL + 3 TL Passolig Hizmet Bedeli