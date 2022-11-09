İhlas Haber Ajansı

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İzmir derbisinin biletleri satışta

Spor Toto 1.

Lig'in 13. haftasında oynanacak Altınordu-Altay derbisinin biletleri satışa çıktı.


Lig'in 13. hafta maçında Altınordu, 13 Kasım Pazar günü Altay'ı konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.


Derbi öncesinde karşılaşmanın biletleri Passolig sistemi üzerinden dün öğle saatlerinden itibaren satışa sunuldu. Biletlerin satışa çıkmasının ardından Altay taraftarı, kendilerine ayrılan misafir tribününün biletlerini kısa süre içinde bitirdi.


Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:


VIP Tribün: 200 TL


Numaralı Tribün (Kapalı): 50 TL


Öte yandan karşılaşmayı takip edecek kadın ve çocuk taraftarlar için bilet fiyatı 10 TL olarak belirlendi.

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