İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İzmir derbisinin hatıra biletleri satışa çıktı

Karşıyaka ve Göztepe, depremzedeler için fiziki olmayan bir müsabaka düzenledi.

İki köklü kulüp bu organizasyondan gelecek maddi geliri depremzedelere bağışlayacak.


İzmir'in iki köklü kulübü Karşıyaka ve Göztepe, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem felaketi için bir araya geldi. İki kulüp, ortak hareket ederek fiziki olmayan İzmir derbisi düzenledi. Karşılaşmadan elde edilecek bilet gelirini ise afet bölgesine kalıcı konutların inşası için düzenlenen "İzmir Yardıma Koşuyor" kampanyasına aktarılacağı duyuruldu. Öte yandan hatıra biletlerinin fiyatları 50 TL olarak belirlendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.