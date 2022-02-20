İzmir derelerinin çıkışında dip taraması başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “Yüzülebilir Körfez” hedefine yönelik çalışmalar kapsamında Bostanlı, Peynircioğlu ve Bornova derelerinin Körfez'le buluştuğu kesimlerde dip taraması başlatıldı. 210 gün sürmesi planlanan çalışmaları yerinde incelemek üzere Körfez'e açılan Başkan Tunç Soyer, 27 milyon liranın üzerinde bir yatırımla bu görevi yerine getirdiklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in “Yüzülebilir Körfez” hedefiyle süren çalışmalar, Bostanlı, Peynircioğlu ve Bornova dere ağızlarında başlatılan tarama faaliyetleriyle genişletildi. Uzmanlar, akademisyenler ve bürokratlardan oluşan bir Bilim Kurulu kurarak Körfez'in temizlenmesi ve korunmasına yönelik çeşitli görüşleri değerlendiren İZSU, ilgili bakanlıklardan alınan izinlerin ardından harekete geçti ve iş makineleri Körfez'de çalışmaya başladı. Çalışmaları yerinde incelemek üzere Körfez'e açılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan'dan ve kurum yetkililerinden bilgi aldı.

“Hem koku sorunu hem kirlilik çözülecek”

İncelemenin ardından bir değerlendirme yapan Başkan Tunç Soyer, “Peynircioğlu ve Bornova derelerimizin çıkışlarında ilk defa, Bostanlı'da ise 12 yıl aradan sonra dip taraması çalışmasını başlattık. Böylece hem kokunun ortadan kalkmasını hem de Körfez'deki kirliliğin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız tarama faaliyeti, 210 günlük ve 27 milyon liranın üzerinde maliyeti olan bir çalışma” dedi.

“Gelecek sene de devam edeceğiz”

Bir yandan yağmur suyu ve pis su kanallarını ayrıştırma çalışmalarına hızla devam ettiklerini, bir yandan da on yılların birikimiyle oluşmuş kirliliği tarayarak topladıklarını söyleyen Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üç derede sürecek bu çalışmanın önemli bir rahatlama sağlayacağını düşünüyoruz. Yaz sonuna kadar büyük bir oranda temizlik sağlanmış olacak. Gelecek sene de devam edeceğiz."

Süreç nasıl işleyecek?

Çalışma kapsamında üç dere ağzında tarama yapılacak. İlk faz çalışmalar kapsamında 420 bin metreküp tarama programı gerçekleştirilecek. Şubat-mayıs döneminde Bornova Deresi'nde 248 bin metreküp, mayıs-haziran döneminde Bostanlı Deresi'nde 88 bin metreküp, haziran-temmuz döneminde Peynircioğlu Deresi'nde 84 bin metreküp tarama programı tamamlanacak. Tarama faaliyetlerinin Körfez ekosistemine etkilerinin izlenmesi için Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile birlikte dördü ana kıyı su kütlesinde olmak üzere kıyı istasyonlarıyla beraber toplam 11 istasyonda su kolonu, sediment ve biyotada izlemeler yapılacak. 27 milyon liranın üzerinde bir yatırımla yapılacak Körfez ve dere ağzı tarama çalışmaları, durgun suyun neden olduğu dere ağzı kaynaklı koku şikayetini azaltacak. Aynı zamanda Körfez'deki su kalitesini artıracak ve şiddetli yağış anında derelerin hidrolik akışını rahatlatarak kamusal alanların taşkına karşı korunmasını sağlayacak.