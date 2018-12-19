İzmir Devlet Tiyatrosu, "Paraya Hayır" oyunu ile 2018'i uğurluyor

İzmir Devlet Tiyatrosu 2018'in sonuna yaklaşırken yılın son oyunu “Paraya Hayır” ile tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.

2018-2019 sezonunda “Nereye”, “Prömiyer Partisi” “İkimizin Dünyası” ve “Oğul” ile izleyicileriyle buluşan İzmir Devlet Tiyatrosu, bu kez çağımızın en büyük sorunu "Gerçek mutluluk gerçekten parada mı? sorusunu akıllara eğlenceli bir üslup ile düşürüyor. Fransız yazar Flavia Coste'nin kaleme aldığı, Can Kapyalı'nın çevirmenliğini üstlendiği, İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut'un hem yönetip hem de oynadığı "Paraya Hayır" adlı oyun, 18 Aralık Salı günü prömiyerini yapıyor, tiyatroseverlerle buluşuyor.

Oyunun yönetmeni Levent Ulukut, "Oyun, inanılmaz bir duruma çok farklı bir yaklaşım sergileyerek, seyircilere felsefi boyutta mesajlar aktarıyor. Konu ve mesajlar bu kadar güzel olunca, 'Paraya Hayır' isimli bu oyunu seyircilerimizle paylaşmak istedik. Oyunumuzu izledikten sonra kime hak vereceğinizi bizler de çok merak ediyoruz. İlk provadan bu yana seyircilerimizle buluşmayı heyecanla bekledik. 18 Aralık prömiyer gecesini iple çekiyoruz" dedi.

Başrollerini Levent Ulukut, Işın Karakan Yıldız, Güldeniz Türküstün Eldeniz, ve Ozan Yıldırım'ın paylaştığı oyunun dekor tasarımı Yıldız Köse İpeklioğlu'na, ışık tasarımı Fuat Fırat'a ve yönetmen yardımcılığı ise Özkan Gezgin'e ait.

18 Aralık 2018 prömiyerini yapacak oyun saat 20.00'de Konak Sahnesinde izleyiciyle buluşacak.