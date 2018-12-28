İzmir Dikili'de 59 düzensiz göçmen yakalandı

Dikili ilçesi Madra Çayı güneyinde yasadışı yollar ile Yunanistan'a geçmek isteyen bir grubun ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen bahse konu lastik bot içerisinde 25 erkek, 7 kadın ve 27 çocuk olmak üzere toplam 59 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 59 düzensiz göçmen yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.