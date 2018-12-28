İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir Dikili'de 59 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir Dikili ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan operasyonda içerisinde çocukların da bulunduğu 59 düzensiz göçmen yakalandı.


Dikili ilçesi Madra Çayı güneyinde yasadışı yollar ile Yunanistan'a geçmek isteyen bir grubun ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen bahse konu lastik bot içerisinde 25 erkek, 7 kadın ve 27 çocuk olmak üzere toplam 59 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 59 düzensiz göçmen yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.