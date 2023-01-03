İzmir ekibinde hedef çeyrek final

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı, Kadınlar Hentbol Süper Ligi'ndeki zirve yarışını sürdürüyor. İzmir ekibi EHF Avrupa Kadınlar Hentbol Kupası son 16 eleme turu ilk maçı öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Avrupa sahnesindeki 47'nci maçına çıkacak İzmir temsilcisi, İsrail'den Maccabi Arazim Ramat Gan ile karşılaşacak.

Celal Atik Spor Salonu'nda 7 Ocak Cumartesi günü saat 16.30'da oynanacak maçın rövanşı 14 Ocak'ta İsrail'de oynanacak. Mücadeleyi, Kuzey Makedonya Hentbol Federasyonu'ndan Metodija Ilievski-Mihajlo Ilievski ikilisi yönetecek.

Senar Dayat: “Avrupa'da son 8'e kalmak istiyoruz”

Takım olarak çok iyi hazırlandıklarını belirten antrenör Senar Dayat, “İsrail takımını iyi analiz ettik ve takımımız çok motive bir durumda. Devre arasından sonra ilk resmi maçımız İsrail'den Maccabi Arazim ile olacak. Konyaaltı Belediyesi ile İzmir'de iki hazırlık maçı yaptık. Bizim için iyi bir hazırlık dönemi oldu. İsrailli ekibin oyuncularının çoğunluğu Rus ve Sırp kökenli sporculardan oluşuyor. İzmir'deki maçı alarak rövanşa avantajlı skorla gitmek istiyoruz. Hedefimiz çeyrek final. Cumartesi günü tüm İzmirli hentbolseverleri karşılaşmaya bekliyoruz” dedi.

Takım olarak çok iyi durumda olduklarını belirten sporcu Büşra Işıkhan ise, “İyi bir hazırlık dönemimiz oldu. Zorlu bir maç olacak. İzmir'deki ilk maçımızda avantajlı bir skor alıp, rövanşta da bu avantajımızı koruyarak bir üst tura çıkmak istiyoruz” diye konuştu.

Avrupa kupalarında 13'üncü yıl

Avrupa'da 13'üncü kez mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Kadın Takımı, ilk kez 1999-2000 sezonunda Avrupa Hentbol Federasyon Kupası'nda (EHF Cup) oynamıştı. İzmirli kızlar, bugüne kadar dört kez Avrupa Hentbol Federasyon Kupası, dört kez Challenge Kupası, iki kez Avrupa Kupa Galipleri Kupası (Cup Winners Cup) ve Avrupa Hentbol Federasyonu Avrupa Kupası'nda (EHF European Cup) mücadele etmişti. Hentbolcular, 2008-2009 sezonunda ise Challenge Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı göstermişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Kadın Takımı bu yıl kupada üçüncü turda Portekiz'den ADA de Sao Pedro do Sul'u 30-25 ve 29-27'lik sonuçlarla saf dışı bırakıp adını son 16'ya yazdırmıştı.