İzmir Ekonomi Üniversitesi, 12. Travel Turkey Fuarında yerini aldı

'si gerçekleştirilen 12. Travel Turkey ve 4. Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi'nde yerini aldı.

12. Travel Turkey ve 4. Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi, kapılarını aynı gün dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara açmasıyla yoğun ilgi görüyor. 38 ülke ve 48 ilden bin 200'ün üzerinde katılımcıyı bir araya getiren organizasyonda, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı'nın öğrenci ve görevlileri de yerini aldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin, fuar kapsamında 4.'sü düzenlenen Gastronomi Turizmi Kongresi'ne değinerek yenilikçilik ve sürdürülebilirlik vurgusu yaptı.

2007 yılında kurulan İEÜ Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü'nün gastronomi alanında gerekli teorik ve pratik bilgilerle donanmış bireyler yetiştirmenin yanı sıra, Ege Bölgesi gastronomisini de araştırdığını söyledi. Prof. Dr. Çin, "Ululslararası Urla Enginar Festivali, üniversitemizin Urla sakız enginarını tanıtmak için Başbakanlık desteğiyle yürüttüğü çalışmaların eseridir. Urla'da bu festival ile enginar yetiştiriciliği yüzde 70 artmış, yöresel yemeklerin sunulduğu farklı işletmelerin açılmasına olanak sağlamıştır. Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümümüz, mübadele döneminde İzmir'e yerleşen halkların mutfak kültürlerini yazıya dökerek bir kitapta toplamıştır. Kıyı Ege'nin mutfağı üzerine yerel halk ile çalışmalar yapılarak tarifler toplanmakta, bunlar da bir kaynak oluşturması için kayıt altına alınmaktadır. Öncü ve yenilikçi çalışmalarımızla Ege Bölgesi'nde gastronomi ve turizm sektörlerinin ihtiyaçlarını anlamak, yönetmek ve iyi bir etki yaratmayı hedefliyoruz" dedi.

İEÜ Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü'nün bağlı olduğu Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Müdür Vekili Dr. Öğretim Üyesi Betül Öztürk de, "Portekiz, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya ve İngiltere'den gelen akademisyenler ve şeflerle birlikte gastronominin turizm sektöründeki uygulamalarını geliştirmenin yollarını arayacağız. Öğrencilerimizin gelişimi için önemli bir yer tutan bu kongre, onların dünyada yer alan akımları takip etmelerini sağlayacak ve mezun olduklarında kendilerini daha da iyi sunmalarına olanak verecektir" diye konuştu.

Meslek Yüksek Okulu da Fuarda

12. Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve Kongresi kapsamında, İEÜ Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı da öğrencileriyle birlikte yerini aldı. Turizm sektörüne yeni adım atan öğrenciler, sektörün ileri gelenleri ile tanışma fırsatı yakaladı. İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, "Öğrenciler kendi tasarladıkları stantlarında kariyer hedefleri doğrultusunda staj ve iş konusunda görüşme fırsatları yakaladı. Burada bulunmak ve sektör profesyonelleriyle bir araya gelmek, genç turizmcilere büyük bir motivasyon kaynağı olduğu gibi, kendi iletişim ağlarını kurmaları için de fırsat tanıdı" diye konuştu.