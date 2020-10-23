İzmir Ekonomi Üniversitesi AB'ye girdi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Avrupa Birliği'nin (AB) dünya genelinde silahsızlanmayla ilgili yapılan çalışmalara yön vermek amacıyla 27 ülkeden 97 kuruluşun katılımıyla oluşturduğu konsorsiyuma Türkiye'den dahil edilen ilk kurum oldu. Kitle imha silahlarının kontrol altına alınmasına yönelik birçok kitap ve makalesi yayınlanan, Norveç'ten Cibuti'ye kadar 20'yi aşkın ülkede toplantılara katılarak silahsızlanmanın önemini anlatan İEÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sıtkı Egeli, “Üniversitemiz, AB'nin silahsızlanma alanındaki politikalarına yön veren çalışmalarda ülkemizi temsil edecek, çalışmalara katkıda bulunacak” dedi.

Avrupa Birliği, uzman düşünce kuruluşları ve üniversiteleri bir araya getirmek amacıyla oluşturduğu AB Yayılmanın Engellenmesi ve Silahsızlanma Konsorsiyumu ve Ağı'nı 2010 yılında hayata geçirdi. Konsorsiyum, kitle imha silahlarının yaygınlaşmasını engelleyecek tedbirlerin alınması ve tüm paydaşlarla birlikte etkin politikalar üretilmesi adına bugüne kadar birçok proje ve çalışma gerçekleştirdi. İEÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sıtkı Egeli'nin silahsızlanma alanındaki çalışmaları, Birleşmiş Milletler gibi muhtelif uluslararası kuruluşlarca düzenlenen toplantılarda ortaya koyduğu fikir ve araştırmalar AB'nin de dikkatini çekti. Konsorsiyumun kurucu üyelerinden İsveç Stokholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), oluşuma Türkiye'den İzmir Ekonomi Üniversitesinin de dahil edilmesi, bu sayede Dr. Egeli'nin çalışmalarından yararlanılması amacıyla teklifte bulundu. Başlatılan değerlendirme süreci olumlu sonuçlandı ve İEÜ konsorsiyuma kabul edilen 98'inci kurum olarak adını AB'ye yazdırdı.

"Öğrencilerimiz 97 kurumda staj yapma önceliğine sahip olacak"

Dr. Egeli, konsorsiyuma dahil olmanın öğrencilere de birçok avantaj sağlayacağını söyledi. Dr. Egeli, “Üniversitemizde silahsızlanma alanında çalışmalar yapan veya yapacak öğrencilerimiz, 97 kurumda staj yapma önceliğine sahip olacak. Ayrıca Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden öğrenciler de aynı şekilde üniversitemizde eğitim alabilecek. Üniversitemizin mensupları ve öğrencilerimiz, yurt dışında silahsızlanmayla ilgili yapılacak konferans, seminer ve diğer akademik toplantılara katılabilecekler. Üniversitemiz, silahsızlanma alanında dünyaya açılan ve tanınan bir kurum konumuna yükselmiş oldu” diye konuştu.

Dr. Egeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Silahsızlanma, dünya genelindeki politikalar üzerinde yumuşatıcı etkisi olan çok önemli bir konu. Soğuk Savaş döneminde silahsızlanma adına önemli adımlar atıldı. Ancak son yıllarda birçok ülke arasında ilişkilerin gerilmesi sonucu silahsızlanmanın kontrolüne yönelik anlaşmalar sona erdirilmeye başlandı. Ben, özellikle silahsızlanmanın öneminin yeni nesillere çok iyi aktarılması gerektiğini düşünüyorum. Makalelerimi, toplantılardaki söylemlerimi de bu amaçla oluşturuyorum. Bu noktada, AB bünyesinde yapılan çalışmalara önemli katkılarda bulunabileceğimize inanıyorum.”