İzmir Ekonomi Üniversitesi tercih sonuçlarında büyük başarı yakaladı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), bu yılki tercih sonuçlarına göre lisans programlarında yüzde 100'lük doluluk oranına ulaşarak büyük başarıya imza attı. İEÜ, ön lisans programlarında da yüzde 99.1'lik doluluk oranı yakaladı. İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, “Üniversitemize duydukları güven dolayısıyla gençlerimize ve ailelerine teşekkür ediyorum. Üniversitemizdeki her bir gencimizi çok önemsiyoruz. Tüm gücümüzle gençlerimizin yanında olacağız, küresel ölçekte tercih edilen bireyler olmaları hedefiyle onları geleceğe hazırlayacağız” dedi.

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, yüz binlerce genç için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ege Bölgesinin ilk vakıf üniversitesi olarak eğitim hayatında 21 yılı geride bırakan İEÜ, tercih dönemindeki başarısını bu sene daha da ileriye taşıyarak, gençlerin en çok ilgi gösterdiği eğitim kurumları arasına adını yazdırdı.

Türkiye'de üniversite-şehir bütünleşmesinin ilk modeli olan Kampüsİzmir'i oluşturan; ‘garantili staj', ‘kesintisiz burs' ve ‘3 kuşak usta-çırak' projesi gibi birçok yeniliği hayata geçiren, Güzelbahçe'de inşa edeceği yeni yerleşkenin temelini de atmaya hazırlanan İEÜ, toplamda yüzde 99.71 doluluk oranına ulaştı.

"Tercih döneminde ortaya çıkan sonuçlar, doğru yolda olduğumuzun göstergesi"

İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye'nin dört bir yanından gençlerin tercih ettiği üniversite olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek, “Umudun ve güvenin yuvası olarak gördüğümüz üniversitemiz, gelişimini hızla sürdürüyor. Her alanda itibarlı, topluma önderlik eden bir üniversite stratejisiyle hareket ediyoruz. Üniversitemiz, vakfımız ve İzmir Ticaret Odasındaki tüm üyelerimizle tek yürek olduk, ortak akılla projeler geliştirdik. Zirveye ulaşmamızda bunun büyük etkisi var. Başarının tek kriterinin doluluk olmadığını, başarının en önemli ölçütlerinden birinin uluslararası rekabet gücüne sahip, küresel ölçekte başarılı gençler yetiştirmek olduğunu her fırsatta ifade ettik. Gençlerimiz için çalıştık, düşündük ve ürettik. Tercih döneminde ortaya çıkan sonuçlar, doğru yolda olduğumuzun göstergesi” dedi.

Başkan Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kendi işini kurarak ya da uluslararası şirketlerin başarılı çalışanları olarak 54 farklı ülkede yaşamını sürdüren 490 mezunumuz var. Ülkemizde de büyük başarılara, ilham veren yaşam öykülerine imza atan çok sayıda mezunumuz mevcut. İnanıyorum ki, üniversitemizde bu yıl eğitime başlayacak öğrencilerimiz de bu başarı hikayelerine yenilerini ekleyecek. Gençlerimize, İzmir Ekonomi Üniversitesi Ailesi'ne hoş geldiniz diyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum.”

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ise gençleri tebrik ederek, “Üniversite yaşamına adım atacak gençlerimiz için bambaşka bir dönem başlıyor. Çalıştılar, çok emek verdiler, yoruldular ama sonunda hedeflerine ulaştılar. Onlar da biz de heyecanlıyız. Bir an önce gençlerimiz ile tanışmayı bekliyoruz. Eğitim dönemine başladıklarında üniversitemizi seçmekle verdikleri doğru kararın sonuçlarını görecek, onlara sağlanan ayrıcalıklardan, eğitim, altyapı ve kulüp faaliyetlerinden yararlanmaya başlayacaklar. Bilginin ve öğrenme yöntemlerinin değiştiği, teknolojinin hayatımızın merkezine girdiği bir dönemdeyiz. Tüm bunları yönetmek için nitelikli akademisyen kadrosuna, ihtiyaçları karşılayan teknolojik ortama, nitelikli laboratuvarlara ve akıllı kampüse ihtiyaç var. Üniversitemizi öne çıkaran faktörler de zaten bunlardı. Gençlerimizin beklentilerini karşılamak, onları yaşıtlarının bir adım önüne taşımak için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Çok güzel bir dönem bizi bekliyor. Gençlerimizi kutluyorum” diye konuştu.