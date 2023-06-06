İzmir Ekonomi Üniversitesinde rektör değişimi

Ege Bölgesi'nin ilk vakıf üniversitesi olarak 22 yıldır eğitim yolculuğunu sürdüren İzmir Ekonomi Üniversitesinde (İEÜ) rektör değişimi yaşandı. Yaklaşık 4 yıl rektörlük yapan Prof. Dr. Murat Aşkar'ın görev süresinin tamamlamasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla ile Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu rektör olarak atandı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesinin kurucu dekanı olan Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, Prof. Dr. Murat Aşkar'ın görev süresinin tamamlamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla rektör olarak atandı. Karar, Resmi Gazete'nin 6 Haziran 2023 tarihindeki sayısında yayınlandı. Prof. Dr. Abacıoğlu, bilim dünyasında mikrobiyoloji alanındaki başarılı çalışmaları ve uluslararası projeleriyle tanınıyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesinde rektör yardımcılıklarını ise Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin, Prof. Dr. Levent Eren ve Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner yapacak. İEÜ'nün önceki dönem rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürecek. Üniversite olarak Prof. Dr. Aşkar'ın deneyimlerinden yararlanılmaya devam edilecek.

İzmir Ekonomi Üniversitesinin içinden gelen bir kişi olduğunu, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek üniversiteyi daha ileri bir noktaya taşımak için çalışacağını söyleyen Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, "10 bin öğrencimiz, 22 bin mezunumuz ve yaklaşık 900 öğretim elemanımızla çok büyük bir aileyiz. Bilim dünyasında kendisini kanıtlayan, akademisyenlerinin ve öğrencilerinin başarılarıyla fark oluşturan, böylesine değerli ve saygın bir üniversiteye rektör olmak, benim için büyük gurur. Üniversiteler, büyük değişimlerin ayak seslerinin ilk duyulduğu yerdir; çünkü üniversiteler, değişimi şekillendiren, değişimin felsefesini oluşturan, topluma yön veren özgür kurumlardır. Biz bu doğrultuda; bilime katkı, insana değer ve topluma fayda sağlamak hedefiyle çalışmalarımızı yapacağız. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanımlı, özgüvenli, üretmeye ve yeniliğe odaklanan gençleri yetiştirmeyi sürdüreceğiz. Üniversitemiz için tüm kademelerimizle dayanışma içinde, güç birliği yaparak çalışacağız. Yeni dönemin; üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.