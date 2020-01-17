İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde ‘uygulamalı eğitim' fırsatı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesi, öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri pratiğe dökmesi ve okurken iş hayatıyla tanışmaları amacıyla "uygulamalı eğitim" hamlesi yaptı. Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede de ismini duyuran firmalarla iş birliği yapan fakülte, bu yıl ilk kez açacağı "Uygulamalı İşletmecilik Becerilerini Geliştirme" dersiyle öğrencilerine, haftanın 3 gününü istedikleri şirkette görev alarak geçirme fırsatı sunacak.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesi, öğrencilerin okurken iş hayatıyla tanışmaları amacıyla harekete geçti. "Uygulamalı eğitim" hamlesi yapan fakülte, öğrencilerin edindikleri teorik bilgileri pratiğe dökmesi ve okurken iş hayatıyla tanışmalarını isterken, fakültenin bu yıl ilk kez "Uygulamalı İşletmecilik Becerilerini Geliştirme" dersi açacağı öğrenildi. Ders, ilk olarak işletme, muhasebe ve denetim ile uluslararası ticaret ve finansman bölümlerinde açılacak. Bazı şirketlerin yanı sıra İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ile yapılan iş birliği kapsamında öğrenciler, paydaş firmalarda çalışacak. Bölümlerine uygun projelerde aktif rol alacak öğrenciler, dönem sonunda akademisyen ve iş dünyasının profesyonellerden oluşan bir jüriye de sunum yapacak.

Öte yandan, dersin içeriği ve anlaşma yapılan firmalar, İEÜ Konferans Salonunda yapılan toplantıyla öğrencilere tanıtıldı. İnsan kaynakları yöneticilerinin sunum yaptığı toplantıda; firmaların özellikleri ve dersin işleyişi konusundaki bilgiler paylaşılırken, öğrencilerin eğitim ve kariyer planlamaları hakkındaki soruları da yanıtlandı.

Toplantıda konuşan Dekan Vekili Prof. Dr. Çangarlı, İzmir iş dünyasından seçkin firma ve meslek kuruluşları ile iş birliği yapılarak hayata geçirilen dersin, öğrencilerin gelişimi için büyük önem taşıdığını söyledi. Prof. Dr. Çangarlı, "Yeni uygulamamız, üniversitemizin sanayi ile iş birliğini güçlendirecek. Öğrencilerimiz, işletmelerin problemlerine çözümler üretecek ve mezuniyet öncesi nitelikli iş tecrübesi edinme fırsatı yakalayacak. Öğrencilerimizin iş dünyasına geçişlerini hızlandıracağına inandığımız ‘Uygulamalı İşletmecilik Becerilerini Geliştirme' dersinden, bahar dönemlerinde üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri yararlanacak. Dersi alan öğrencilerimiz, dönem boyunca haftanın üç gününü firmada, iki gününü de üniversitemizde geçirecek. Teorik bilgi kadar, öğrencilerimize bu bilgileri aktarabilecekleri zemini oluşturmak da gerekiyor. Büyük ve nitelikli firmaları, ders kapsamında bir araya getirmek çok değerli. Öğrencilerimiz için farklı projeler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.