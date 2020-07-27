İzmir Ekonomi Üniversitesinden dev işbirliği

Ege'nin ilk vakıf üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Medical Park İzmir Hastanesi iş birliği protokolü imzaladı. “İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi” adıyla yeni bir dönemi başlatan iş birliğine (afiliasyon) ilişkin protokol imza töreni, İEÜ Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Sağlık ve eğitim alanında öncü olan iki kurumu bir araya getiren anlaşma; İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, Medical Park Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba ve İEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu tarafından imzalandı. Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İEÜ Mütevelli Heyet Üyeleri, dekanlar, akademisyenler, hekimler ve çok sayıda davetli katıldı.

Özgener: "Kovid-19 sürecinde yaşadıklarımız, iş birliğimizi daha değerli ve anlamlı kılıyor"

İmza törende konuşan Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, İzmir'in iki güçlü markasının bir araya gelmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Başkan Özgener, “Sağlığın en değerli şey olduğuna tanıklık ettiğimiz özel bir dönemden geçiyoruz. Kovid-19 sürecinde yaşadıklarımız, iş birliğimizi daha değerli ve anlamlı kılıyor. Tıp fakültemizin afiliasyon yapacağı sağlık kurumunu çok araştırdık, titiz davrandık. Medical Park Hastanesi'nin birçok açıdan referans hastane statüsünde olması, hastane yönetiminin eğitim ve araştırmaya üst düzey bakış açısı, tercihimizde etkili oldu. Mevcut durumda, Medical Park Hastanesi'ndeki eğitim ortamları, üniversitemizin sahip olduğu elektronik altyapıyla birebir uyumlu halde. Gerek öğrencilerimiz gerek akademisyenlerimiz, bu altyapı üzerinden üniversitemizin kütüphanesindeki veri tabanlarına doğrudan erişebilecek, tüm olanaklardan yararlanabilecek” diye konuştu.

İş birliği tıpla sınırlı kalmayacak

İEÜ Medical Park Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken, yaptığı açıklamada iş birliğinin tıp alanıyla sınırlı kalmayacağını, üniversite ile hastanenin birçok alanda ortak çalışmaya başladığını aktardı. Op. Dr. Beken, “İş birliği kapsamında, alanında öncü ve referans olma vizyonuyla hizmet veren hastanemiz ile evrensel düzeyde, kaliteli eğitim-öğretim verme vizyonu olan üniversitemiz; etik değerlere bağlı, bütünsel bakış açısı olan, teknolojiye hakim, kaliteden ödün vermeyen hekimler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Gururla söylemek istiyorum ki iş birliğimiz, tıp alanıyla sınırlı kalmayacak. İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İşletme ve İletişim Fakültesi ile de ortak çalışmalara şimdiden başladık. Hastanemizdeki tüm süreçlerin akademik ve bilimsel bakış açısıyla mükemmel hale getirilmesi yolunda önemli adımlar attık. Öğrencilerimize, hastanemizin tüm fiziksel olanaklarından yararlanma fırsatı sunacağız" diye konuştu.

Rektör Aşkar: "Türkiye'de en çok tercih edilen 10 vakıf üniversitesinden biri"

Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar, Türkiye'de en çok tercih edilen 10 vakıf üniversitesinden biri olduklarına dikkat çekerek, Tıp Fakültesinin de gelişimini hızla sürdürdüğünü belirtti. Prof. Dr. Aşkar, “Birçok alandaki performansını, aldığı yurt dışı akretide kalite belgeleri ile kanıtlayan Medical Park İzmir Hastanesi ile olan birlikteliğimiz, İzmirimiz'e yeni bir dinamizm katacak. İş birliğimiz kapsamında, Medical Park Hastanesinde görevlendirilmek üzere, 57 yeni öğretim üyesinin akademik kadromuza katılması işlemleri sürdürülüyor. Bu konuda Medical Park yönetimi ile çok uyumlu bir iş birliği ortamı içinde olduğumuzu belirtmek isterim. Eylül ayından itibaren Tıp Fakültesinde eğitim gören, dördüncü sınıftaki 35 öğrencimiz, klinik eğitimlerine İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi'nde başlayacak. Bunun yanı sıra, Sağlık Bilimleri Fakültemizden 148 öğrencimiz, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzdaki 150 öğrencimiz, uygulamalı derslerini Medical Park'ta yapıyor olacak. Medical Park Hastanesi ile çok değişik alanları kapsayacak biçimde, kısa ve uzun vadeli projeler geliştireceğiz. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin içinde olacağız” dedi.

77 ülkeden 46 bin hasta

İEÜ Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba ise, Türkiye'de iki önemli akreditasyon belgesine sahip tek sağlık kuruluşu olduklarına dikkat çekerek, “Hastanemiz, Ege Bölgesi'nin ve Medical Park Hastaneler Grubu'nun en büyük hastanesi olarak 9 yıl önce hizmet vermeye başladı. Küresel sağlık hizmeti veren bir kurum olma misyonumuza bağlı olarak JCI (Uluslararası Akreditasyon Komisyonu) ve EFQM (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) gibi uluslararası akreditasyon belgelerini alarak yolumuza devam ettik. Türkiye'de bu iki önemli belgeye sahip tek sağlık kuruluşuyuz. Sağlık turizminde bir marka hastane olarak 77 ülkeden 46 binin üzerinde yabancı hastayı kabul ettik. Bu rakam Türkiye'nin ulusal ölçekte gerçekleştirdiği sağlık turizmi rakamlarının yüzde 5'ine tekabül etmektedir. Köklü iki markanın iş birliği, muazzam bir geleceği bize müjdelemektedir. Dünya için referans bir tıp fakültesi hastanesi ve gelecekte Nobel Tıp Ödüllerine aday girişimci ve yenilikçi doktorların mezun olacağı bir ortaklığın ilk adımlarını atmaktayız. Sağlığa ve sağlık eğitimine stratejik anlamda yatırım yapan kuruluşlar ve ülkeler bir adım önde olacaklar. Gerçekleşen iş birliğinin çok stratejik bir önem taşıdığına, İzmir'imize ve ülkemize katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum” açıklamasında bulundu.

İş birliği (afiliasyon) neler kazandıracak

-Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, son teknolojiye sahip ekipman ve laboratuvarla dolu hastanede kendilerini geliştirecek. İlk yıl 333 olan öğrenci sayısı, her sene artacak.

-Geleceğin hekim ve sağlık çalışanları, vakaları bizzat görerek deneyim kazanacak, alanında uzman kişilerden mesleklerinin en ince detaylarını öğrenecek.

-Yazılımdan tasarıma, mühendislikten sağlığa kadar birçok konuda ortak projeler yapılacak.

-Hastanede görevli mevcut hekimler, akademik kariyerlerine üniversitede devam edebilecek, istedikleri gibi yön verebilecek.

-Ülkemizde, sağlık hizmet kalitesinin yükselmesi hedefiyle yürütülen ‘milli ve yerli teknoloji' çalışmalarına katkı sağlanacak.

-Korona virüs sürecinde sağlık yönünden ön plana çıkan İzmir, bu alanda geliştirilen projelerin de merkezinde olacak. İzmir özelinde, birbirinden özel çalışmalara imza atılacak.