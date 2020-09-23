İzmir Ekonomi Üniversitesine uluslararası akreditasyon

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM), yaklaşık 100 ülkede eğitim çözümleri alanında faaliyet gösteren “Pearson” şirketinin verdiği uluslararası akreditasyonu alan Türkiye'deki ilk vakıf üniversitesi oldu. İngiliz denetmen tarafından, derslik koşullarından eğitim nitelikleri ve sistemin işleyişine kadar birçok konuda mercek altına alınan İEÜ EKOSEM, tüm kriterlerden geçerek “Pearson Assured” akreditasyonuna layık görüldü.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa ve Orta Doğu dahil birçok ülkede eğitim alanındaki kurumların çözüm ortağı olan Pearson tarafından yapılan denetimler, pandemi nedeniyle online olarak gerçekleşti. Denetimlerde; üniversite ve merkezin sağladığı imkanlar, eğitimlerin içerik ve kalitesi, derslik koşulları, merkez bünyesindeki görev dağılımı ve teknolojik altyapıya kadar çok sayıda kriter dikkatle incelendi. Yaklaşık 1 yıl süren araştırmalar neticesinde İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM), tüm gereklilikleri yerine getirdiği belirlendi.

İEÜ EKOSEM Müdürü Prof. Dr. Nesrin Oruç Ertürk, Pearson Assured akreditasyonunu alarak önemli bir başarıya ulaştıklarını söyleyerek, "Pearson Assured, dünyanın en büyük eğitim çözümleri şirketi Pearson tarafından geliştirilen, uluslararası tanınırlığa sahip kalite güvencesi ve akreditasyon sistemi. Pearson tarafından sağlanan kalite güvencesi ve akreditasyon hizmeti, dünya standartlarına göre geliştirilmekte ve uluslararası düzeyde kabul görmektedir. Biz üçüncü merkez olduk. Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında ise ilki gerçekleştirdik” dedi.

İEÜ EKOSEM'de eğitimlerini tamamlayan kişilerin Pearson Assured tarafından akredite edilen sertifikaları almaya hak kazanacağını vurgulayan Prof. Dr. Ertürk, bu sertifikaların daha kapsamlı bir geçerliliğe sahip olacağını söyledi. Prof. Dr. Ertürk, “Program katılımcılarının kazandıkları sertifikalar, bahsedilen bölgelerde kariyerlerine devam etmelerine destek sağlayacak. Sertifikalar, uluslararası geçerliliğe tabi olacak. Bu da zaten uluslararası bir eğitim veren üniversitemizi daha da ön plana çıkarıyor” diye konuştu.

İEÜ EKOSEM'de neler yapılıyor?

İEÜ EKOSEM; kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları planlıyor. Kurum ayrıca; paket programları öneriyor, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, eğitim fuarları düzenliyor ve bunların koordinasyonunu sağlıyor. Yine İEÜ EKOSEM; dil, kurum, mesleki gelişim, sınav hazırlık ve kişisel gelişim gibi birçok farklı konuda eğitimler düzenliyor.