İzmir Ekonomi ve Milli Eğitim'den ortak proje

İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu, şehrin farklı okullarında görev yapan İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak proje gerçekleştirdi. İEÜ'deki 3 akademisyen ve 'Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretmen Geliştirme Birimi'nde görev yapan eğitmenlerin yer aldığı proje kapsamında 50 İngilizce öğretmenine; etkin öğrenme, gelişmiş konuşma ve yazma teknikleri, dijital okuryazarlık ve problem çözme becerileri gibi farklı konularda eğitim verilmeye başlandı. Ocak ayı içerisinde bitecek programı tamamlayan öğretmenler, sertifika almaya da hak kazanacak. Amerikan Büyükelçiliğinin maddi destek sağladığı projenin yürütücülüğünü; İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Donald Staub, Doç. Dr. Evrim Üstünlüoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Bahar Gün ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Programları yetkilisi Nurdan Maral üstlendi.

21. yüzyılın becerileri

Proje hakkında bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Bahar Gün ve Doç. Dr. Evrim Üstünlüoğlu, “Yabancı Diller Yüksekokulu olarak daha önce de İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği geliştirip birçok özel projeye imza atmıştık. Benzer bir eğitimi, pandemi öncesi İngilizce öğretmenlerimize yüz yüze vermiştik. Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitim verilemese de projeler geliştirmeyi, iş birliği yapmayı noktalamadık. Pandemi, sadece sosyal hayatı ve çalışma düzenini etkilemedi. Dil eğitimini ve öğrencilerin beklentilerini de değiştirdi; farklı öğrenme yöntemlerini hayatımıza soktu. Biz de eğitimlerde öğretmenlerimize, dijital dil öğretim tekniklerinin yanı sıra 21'inci yüzyılın becerileri olan; ‘bağımsız öğrenmek', ‘eleştirel düşünmek', ‘dijital vatandaşlık', ‘dijital okuryazarlık' ve ‘sosyal becerileri kullanmak' gibi birçok önemli konuyu içeren eğitim programı oluşturduk” dedi.

"Olumlu dönüşler aldık"

Üstünlüoğlu ve Gün, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ders programlarına göre öğretmenlerimiz, 25'er kişilik iki grup halinde eğitimlere katılıyor. Eğitimler, genellikle akşam saatlerinde veriliyor. Eğitim programımız, ocak ayı içerisinde sona erecek. Öğretmenlerimizin, öğrendiklerini diğer meslektaşlarıyla paylaşmaları amacıyla mart ayında ‘Bilgi Paylaşma Konferansı' da düzenleyeceğiz. Eğitimlerimiz oldukça keyifli ve yararlı geçiyor. Öğretmenlerimizden aldığımız olumlu dönüşler bizleri mutlu ediyor. Yabancı Diller Yüksekokulu olarak, bu tarz projelere büyük önem veriyor, öğretmenlerimize fayda sağlayacak her çalışmanın içinde yer almaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz.”