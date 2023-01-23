İzmir Ekonomi'de hedef ‘Bölge Şampiyonluğu'

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencilerinden oluşan 5 kişilik ekip, finans alanında en saygın uluslararası kuruluşlar arasında gösterilen CFA Enstitüsü'nün düzenlediği Araştırma Yarışmasında finale kaldı. 28 üniversiteden 41 takımın katıldığı yarışmada, bir şirketin finansal analizini yaparak rapor haline getiren gençler; analiz yeteneği, risk değerlendirmesi ve sektörel öngörü gibi birçok konuda jüriden tam not alırken, 23 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek finale katılmaya hak kazanan 5 takımdan biri oldu.

İEÜ İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öğrencileri Şükrü Bora Başpınar, Mehmet Nuri Karanfil, Özlem Yağmur Aydın, Çağla Su Kurt ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Nevşare Bigün'den oluşan takım, yarışma için uzun süren bir hazırlık dönemi geçirdi. CFA (Sertifikalı Finansal Analist) Enstitüsü tarafından düzenlenen yarışmaya katılan tüm takımlardan, bir şirketin finansal analizini yapmaları istendi. Yarışmadaki takımlar; şirketin yatırım riskleri, hisse senedi değerlemesi, endüstri analizi ile çevresel, sosyal ve yönetişim temelli yatırımları (ESG performansı) gibi birçok konuda incelemeler yaptı. İEÜ'lü gençler, analizlerini tamamlayıp hazırladıkları raporu jüriye sundu. Yapılan değerlendirme sonucunda jüriden de geçer not alan İEÜ'lü ekip, finale kalmayı başardı.

İEÜ İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı, Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berna Aydoğan, finale kalmanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Öğrencilerimiz, 41 takım arasından son 5'e kalarak önemli bir başarı elde etti. Yaptıkları analizler, kullandıkları finansal ve stratejik tekniklerle farkını ortaya koydu. Bu yıl akademik mentor görevini ben üstlenirken, sektör mentorlüğü görevini de Özgür Göker yürüttü. Gençlerimiz, üniversitemizde kendilerini en iyi şekilde geliştirdiklerini, çağın gereklerine uyan geniş bir eğitim aldıklarını kanıtladı. Öğrencilerimizle birlikte finale en iyi şekilde hazırlanıyoruz. İnanıyorum ki finalde de başarılı olarak Global Şampiyona'daki yerimizi alacağız” diye konuştu.