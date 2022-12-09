İzmir Ekonomi'de ‘Meksika' rüzgarı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Meksikalı ressamlar Frida Kahlo ve Diego Rivera'nın günlüklerini konu alan ‘Hayat Kronikleri' adlı fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı. 30 eserden oluşan serginin yanı sıra Meksika'nın yakın tarihine ışık tutan kitapların tanıtımı da gerçekleştirildi, İspanyolca ve Latin Amerika kökenli yaklaşık 150 kitap İEÜ'nün kütüphanesine bağışlandı.

Meksika Büyükelçiliği ve İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), birlikte Meksikalı ressamlar Frida Kahlo ve Diego Rivera'nın günlüklerini konu alan ‘Hayat Kronikleri' adlı fotoğraf sergisi açtı. Düzenlenen sergi ve kitap tanıtım etkinliğine; Meksika Büyükelçisi José Luis Martinez Hernandez, Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar, Meksika İzmir Fahri Konsolosu Kemal Çolakoğlu, Kosta Rika İzmir Fahri Konsolosu ve İEÜ Mütevelli Heyet Üyesi Emre Kızılgüneşler, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin, Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Özgener, İEÜ İkinci Yabancı Diller İrtibat Sorumlusu Mehmet Şenbağcı, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Antonio Ramirez de, İspanyolcanın önemini vurgulayan bir konuşma gerçekleştirdi.

İzmir'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Meksika Büyükelçisi José Luis Martinez Hernandez, “Meksika ve Türkiye, hem tarihi zenginlik hem de birçok önemli medeniyete ev sahipliği yapması açısından benzerliğe sahip ülkeler. Bu nedenle, Türk halkının Meksikalı yazarların gözünden Meksika tarihini biraz daha öğrenmesi için fırsat olacağına inandığımız bu projeyi gerçekleştirdik. Frida ve Diego, Meksika sanat tarihindeki en ünlü isimlerin başında geliyor. Meksika kültürel yaşamının pekiştirilmesine katkıda bulundular. İzmir'de böyle bir sergiye imza atmaktan mutluluk duyduk. Büyükelçilik olarak görevimiz, Türkiye ile Meksika arasında eğitim ve kültür alanında daha yakın bir ilişkiyi teşvik etmek. Bu tür faaliyetlerin, bir kurumla el ele verilerek neler başarılabileceğinin açık bir örneği olduğunu düşünüyorum” dedi.

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, Meksika ile ilişkilerin daha da gelişmesi adına yeni projeler üretmeyi sürdüreceklerini belirterek, “Böylesine önemli bir sergiyi kampüsümüzde gerçekleştirdiğimiz için çok mutlu olduk. Kütüphanemize de İspanyolca ve Latin Amerika kökenli çok değerli kitaplar bağışlandı. Kütüphanemizde ayrı bir Latin Amerika köşesi yaparak birbirinden değerli eserleri öğrencilerimizle buluşturacağız. Üniversitemizde İngilizcenin yanı sıra öğrencilerimize ikinci yabancı dil olarak İspanyolca öğrenme fırsatı da sunuyoruz. Bu durum, iki ülke arasındaki ilişkinin gelişmesi açısından da oldukça yararlı. Yeni dönemde de Meksika Büyükelçiliği ile olan yakın diyaloğu sürdürerek farklı projelere imza atacağız” diye konuştu.