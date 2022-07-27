İzmir Ekonomi'de mezuniyet coşkusu

‘Bir incisin' temasıyla düzenlenen mezuniyet törenlerine, bu yıl dünyaca ünlü keman sanatçısı Canan Anderson konuk oldu. Anderson, muhteşem performansıyla izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Törende mezunlara seslenen İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, “Her birinizi; İzmir'i, Ege Bölgemizi, Türkiye'yi ve dünyayı daha da ileri götürecek bireyler olarak görüyoruz. Ailenize, çevrenize ve insanlığa sağladığınız ve sağlayacağınız katkılar karşısında büyük heyecan duyuyoruz" dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı mezuniyet törenleri, kampüs içindeki amfitiyatroda gerçekleştirildi. Bu dönem toplamda bin 501 öğrencisini mezun eden İEÜ, mezuniyet törenlerini 4 güne böldü. Heyecan ve coşkunun hiç eksilmediği törende keplerini havaya fırlatan gençler, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak yeni bir hayata adım atmanın mutluluk ve gururunu yaşadı. İEÜ İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü mezunu Aslı Melike Soylu, üniversite birincisi olurken, sosyoloji bölümünden Elif Yubaş üniversite ikincisi, uluslararası ticaret ve finans bölümünden Hakan Berkay Yavuz da üniversite üçüncüsü olarak büyük başarı elde etti. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini, İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener ve Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar takdim etti. Tören sonunda ise mezun olan tüm gençler, Rektör Aşkar ile birlikte, bu yıl ilk kez hazırlanan ‘İzmir Ekonomi Üniversitesi Andını' okudu.

Yüksek lisans ve doktora ödülü

İEÜ, üniversiteyi dereceyle bitiren öğrencilerin lisansüstü eğitim alarak kendilerini geliştirmelerinin yolunu açtı. Üniversiteyi ilk 3 içinde bitiren öğrencilere yüksek lisans ve doktora eğitim ödülü, tüm bölüm birincilerine de yüksek lisans eğitim ödülü verildi.

“Gençlerimiz için çabamız sürecek”

İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, mezun olan gençlerin kısa sürede önemli başarılara ulaşacağına inandığını ve her daim onların yanında olacaklarını söyleyerek “İzmir Ekonomi Üniversitesi mezunları olarak iyi bir eğitim almanızı sağlamaya çalıştık. Bundan sonra da iş yaşamınızın ilk dönemlerinde zorlukları aşmanıza yardımcı olmak için özel bir çaba göstereceğiz. Üniversitemizi, umudun ve güvenin yuvası olarak görüyorum. Sizlerin umut ve heyecanınızı pekiştirmeniz, potansiyellerinizi en iyi şekilde ortaya çıkarmanız için hep birlikte çalışıyoruz. Kurumsal olarak başarılarla dolu bir yılı daha geride bıraktık ama bu kurumsal gelişimin içinde öne çıkan bireysel başarılar çok daha önemli. Hem öğrencilerimiz hem de mezunlarımız, spordan sanata; bilimden teknolojiye kadar birçok alanda hepimizin göğsünü kabartan başarılara imza attı. Hepinizin kariyerlerinin belirli dönemlerinde benzer başarılara imza atacağını biliyoruz. Projelerinizi gerçekleştirmeniz ve hedeflerinize ulaşmanız için hep yanınızda olacağız” diye konuştu.

“Eğitim yolculuğunuz hiç bitmeyecek”

Başkan Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü: “Vizyonumuz ve buna bağlı projelerimiz ne kadar güçlü olursa olsun, artık işin büyük bölümü sizlere kalıyor. Hayata ve geleceğinize bakış açısı sadece kendi bireysel iş yaşamınız için değil, ülkemiz ekonomisi ve sosyal gelişimi için de büyük önem taşıyor. Öğrenim hayatlarınız burada sona ermiyor. Akademisyenlerimiz sizlere bilgi birikimleri ve deneyimlerini aktardı. Ancak öğrenim hayat boyu süren bir olgu. Yaşamınızın her aşamasında kendinizi geliştirmek adına öğreniminizi sürdürmelisiniz. Eğitim yolculuğunuzun hiç bitmeyeceğini kavramalısınız. Burada ne kadar iyi eğitim almış olursanız olun, bu bilgiler sizlere hızla dönüşen dünyada 5-10 yıllık süre için yardımcı olacak. Uzun vadeli hedefleriniz için merak duygunuz, kaç yaşında olursanız olun bilgiye olan açlığınız sizlere yol gösterecek.”

“Güzel başlangıçların müjdecisi”

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ise çok mutlu ve gururlu olduklarını ifade ederek “Öğrencilerimiz, alanlarında yetkin, seçkin, yetkilendirilmiş olarak mezun oluyor. Mezuniyetler, güzel başlangıçların müjdecisidir. Ailelerimiz, bizlere karakterleri sağlam, çalışkan, zorlu sınavlardan başarıyla geçmiş, iyi öğrenciler teslim etti. Bizler de onlara sabırla araştırmayı, yılmadan sorgulamayı, bıkmadan denemeyi, hayatı akılla anlamayı, bilimle test etmeyi öğretmeye çalıştık. Her bir mezunumuza çok güveniyoruz. Bugün onlarca ülkede, büyük işler başaran mezunlarımız var. Onlarla kesintisiz bir iletişimimiz var. Gururla ifade edebilirim ki, 20 bin mezunumuzun yaklaşık 3 bin 500'ü kendi işini kurmuş. Bugün mezun olan gençlerimiz de gelecek dönemde önemli başarılara ulaşarak dünyanın en itibarlı şirketlerinde kariyer yapacak, kendi işlerini kuracak, üstlendikleri her işi akılla, bilgiyle yönetecekler” sözlerine yer verdi.

Hem yuva hem yolculuk

Üniversite birincisi Aslı Melike Soylu da kendisine destek olan herkese teşekkür ederek şunları söyledi: “Üniversite yılları insan hayatında önemli bir dönüm noktası ve üniversite, mesleki bilgilerin edinildiği bir kurumdan çok daha ötesi. Üniversite, bizler için hem bir yuva hem de bir yolculuk. Evrensel bilginin, özgür düşüncenin ve hoşgörünün yuvası, kalıcı arkadaşlıkların kurulduğu, unutulmaz anıların ve deneyimlerin kazanıldığı bir aile. Aynı zamanda kendi kanatlarıyla uçabilen, kendi aklını kullanmaktan korkmayan birer yetişkin olma hedefinde attığımız en önemli adım. Ben İzmir Ekonomi Üniversitesine, bu meşakkatli süreçte bizlere sıcak bir yuva olduğu için sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Geçtiğimiz dört yılda bizler de çok şey öğrendik, bilinçlendik, bazen eğlendik bazen çok yorulduk. Özellikle pandemi süreciyle birlikte hepimizin zorlandığı günler oldu ancak mezun olmadan tekrar kampüse dönebilen bir grup olduğumuz için de şanslıydık. Kampüsten uzak kaldığımız süreçte tüm olanaklarını seferber ederek derslerimizi sorunsuz bir şekilde sürdüren okulumuza ve akademisyenlerimize de ayrıca minnettarız. Diplomalarını alan olan tüm mezun arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Meslek hayatlarında yolları hep açık olsun.”