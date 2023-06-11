İzmir Ekonomi'de ‘turizm' zirvesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu, bu yıl ikincisini düzenlediği ‘Turizm Günleri' adlı etkinlikte, sektör temsilcileriyle öğrencileri buluşturdu ve turizm alanındaki çalışmalarıyla ön plana çıkan tanınmış isimlerin konuk olduğu etkinlikte, gençlere doğru bir kariyer için neler yapmaları gerektiği anlatıldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin yaptı. ‘Havacılık ve Turizm Sektöründe Kriz Yönetimi' başlıklı oturumun moderatörlüğünü İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder gerçekleştirdi. Panelin konukları ise TGS İzmir İstasyon Başmüdürü Fırat Uluskan, TAV Ege Genel Müdürü F. Erkan Balcı, Pegasus Havayolları İstasyonlar Kıdemli Müdürü Aytaç Yıldız ve Swissotel İzmir Genel Müdürü Rıza Elibol oldu.

Gün boyunca devam etti

'Çeviri Sektöründe Kriz Yönetimi' konulu oturumda ise, akademisyen ve eş zamanlı konferans çevirmeni Alev Tison, Ege Bölgesi Çevirmenler ve Çeviri Büroları Derneği Başkanı Osman Kürşat Serttürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Soner Üstün, eş zamanlı konferans çevirmeni Barış Yıldırım, gençlere bilgi ve tecrübelerini aktardı. Turizm ve havacılık workshopu (atölye), ödüllü yarışma ve study case çalışmasının da yapıldığı etkinlik, lise ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla gün boyunca devam etti.

"Turizm açısından şanslıyız"

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, nitelikli gençlerin turizm sektörüne kazandırılmasının büyük önem taşıdığını ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin bu konuda önemli bir görev üstlendiğini söyleyerek, "Turizm açısından çok şanslı bir bölgedeyiz. Çünkü muhteşem bir tabiata, tarihe, kültüre ve insanlara sahibiz. Bunu daha iyi değerlendirmek bizim elimizde. Yatırımları doğru yapmanın yanı sıra nitelikli eğitimden geçen gençlerin sektöre kazandırılması gerekiyor. İzmir'imizin göz bebeği olan üniversitemiz, bu noktada çok önemli bir görev üstleniyor. Üniversitemizde çok tecrübeli, sektörde tanınan isimlerden oluşan bir akademik kadromuz mevcut. Üniversitemiz; turizm sektörünün gelişmesini sağlayacak, nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayacak gençlerin ülkemize kazandırılması açısından üst düzey bir noktada. Ben, turizm alanında üniversitemizde eğitim alan gençlerimize güveniyorum, onların başarılarıyla gurur duyuyorum" dedi.

"Kriz yönetimine hazırlıklı olmalıyız"

Kriz yönetimi konusunda da gençlere tavsiyelerde bulunan Özkardeş, "Hayatımızın belli zamanlarında sıkıntılar, krizler olabilir. Kendimizi krizdeymişiz gibi de hissedebiliriz. Bu nedenle kriz yönetimine mutlaka hazırlıklı olmalıyız. Bir krizi yönetirken; eğer asli hedeflerinizi, temel amaçlarınızı kaçırırsanız, o krizi doğru yönetmiş olmazsınız. Doğru bir kriz yönetimi, sadece sorunların içinden çıkmak değildir. Kriz olmadığı zamanlardaki hedefleri de tutturabiliyorsanız, o zaman gerçek bir kriz yönetimi uyguluyorsunuz demektir. Turizm, çok geniş bir sektör. Çevirmenlerimiz, sektörümüzün ayrılmaz bir parçası. Havacılık, İzmir'de turizmin gelişmesi için çok değerli. Sadece ülkemizde değil, dünya genelinde iyi yetişmiş bireylere ihtiyaç var. Gençlerimiz kendilerini küresel ölçekte bir değer olarak görmeli. Üniversitemizin sağladığı imkanları çok iyi değerlendirerek uluslararası alanda da tercih edilen bireyler olmak hedefiyle kendilerini geliştirmeli" diye konuştu.

İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çiğdem Kentmen Çin ise, gençlerin ufkunu açacak böylesine önemli bir etkinliği gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını söyleyerek, tüm konuklara teşekkür etti. Prof. Dr. Kentmen Çin, katkılarından dolayı İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş'e plaket takdim etti.

"Üniversite olarak katkı sağlıyoruz"

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder, turizmin ülke ekonomisi için kilit rol oynayan bir sektör olduğuna dikkat çekerek, "Ülkemiz ve bölgemiz, turizm konusunda eşsiz bir potansiyele sahip. İzmir; turizmde her daim merkez olabilecek, nitelikli insan kaynağının çıkış noktası özelliğini koruyabilecek bir şehir. Biz de üniversite olarak ülkemizin ve bölgemizin bu potansiyeline katkı sağlamayı hedefliyor, bunun için çalışıyoruz. Gençlerimize sadece iyi eğitim vermekle kalmıyor, staj imkanı sağlayarak onlara mezun olmadan sektör deneyimi edinme ve iş çevresi oluşturma fırsatı veriyoruz. Bunun yanı sıra sektörün tanınmış isimlerini, çeşitli etkinliklerde gençlerimizle bir araya getiriyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz Turizm Günleri etkinliğimiz, bunun güzel bir örneği. Meslek Yüksekokulu olarak bu konuda farkımızı ortaya koyuyoruz" dedi.